«Наполи» запретил Хвиче играть за батумское «Динамо». Скоро он вылетит в Италию

Экс-полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия больше не будет играть за батумское «Динамо».

По информации «СЭ», в грузинский клуб пришло письмо из «Наполи» с запретом дальше играть за «Динамо». Хвича ранее подписал контракт с итальянским клубом.

В ближайшее время Хвича вылетит в Италию, чтобы начать подготовку к сезону в составе «Наполи».

«Динамо» не удалось осуществить идею с участием Хвичи в матче первого квалификационного этапа ЛЧ против «Слована».

Хвича выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год .

В конце марта он расторг контракт с казанским клубом и бесплатно перешел в «Динамо» (Батуми).

Сообщалось, что «Наполи» заплатит за грузина 10 миллионов евро.

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