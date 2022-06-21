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  • «Наполи» запретил Хвиче играть за батумское «Динамо». Скоро он вылетит в Италию

«Наполи» запретил Хвиче играть за батумское «Динамо». Скоро он вылетит в Италию

21 июня 2022, 23:59
2

Экс-полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия больше не будет играть за батумское «Динамо».

По информации «СЭ», в грузинский клуб пришло письмо из «Наполи» с запретом дальше играть за «Динамо». Хвича ранее подписал контракт с итальянским клубом.

В ближайшее время Хвича вылетит в Италию, чтобы начать подготовку к сезону в составе «Наполи».

«Динамо» не удалось осуществить идею с участием Хвичи в матче первого квалификационного этапа ЛЧ против «Слована».

  • Хвича выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год .
  • В конце марта он расторг контракт с казанским клубом и бесплатно перешел в «Динамо» (Батуми).
  • Сообщалось, что «Наполи» заплатит за грузина 10 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Италия. Серия А Наполи Динамо Бт Кварацхелия Хвича
Комментарии (2)
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acor94
1655881723
Вот хитрые грузины. Хотели и рыбку съесть и на *** сесть
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