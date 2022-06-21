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  • «Заговор». Медведев – о соперниках «Зенита» в последних турах нового сезона РПЛ

«Заговор». Медведев – о соперниках «Зенита» в последних турах нового сезона РПЛ

21 июня 2022, 22:51
15

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил календарь клуба на следующий сезон РПЛ.

— Календарь видел. Любой календарь всегда будет вызывать вопросы. В целом, календарь сбалансированный. Я смотрел не только календарь «Зенита», но и основных соперников. Жаловаться некому.

— У вас в последних турах «Оренбург», «Факел», «Сочи».

«Сочи» отнял у нас пять очков в прошлом сезоне.

— Но сейчас найдется одна команда, которая назовет это заговором.

— Ага, заговор. Без комментариев.

  • Чемпионат стартует 15 июля 2022 года, а завершится 3 июня 2023 года.
  • Полностью календарь можно посмотреть здесь.
  • «Зенит» – действующий чемпион России.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (15)
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ArReal
1655843325
— «Сочи» отнял у нас пять очков в прошлом сезоне. Ахахахаха)) Да, когда Зенит уже вёл с 15 очковым отрывом))кого Вы за идиотов держите?
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NewLife
1655844020
Бастарды играют с родителями в конце))) ну что вы, какой админ ресурс ?
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ateist90
1655869116
Не имеет значения, если Зенит выиграет очередное чемпионство, то это определенно, заговор и все куплено и не важно, что почти во всех клубах конкурентах творится шапито год от года;) Зенит подослал своих агентов аля Зарема для развала конкурентов изнутри, империя зла!
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paracetamol
1655872252
Заговор - это свини!
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ААМ
1655872604
Играть надо СПАМу, а не ныть!
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acor94
1655873963
Всё логично. Зенит берет чемпионат обычно за 3 тура до конца. Поэтому последние 3 матча роли не играют. Всех серьёзных соперников вынесем в середине сезона. А то получиться как вторая игра со Спартаком. Должен был быть топ матч а по факту 22 миллионера лениво катали мяч в ожидпнии отпуска.
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neveldomha
1655876545
Зарема уже целую тетрадку визжащих речей написала по этому поводу.
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Дядя Серёжа
1655881237
Что он может петь при своём новом композиторе? На тот год может запеть "Наш паровоз" или "Запрягайте хлопцы..." А попытки бомжей унизить Спартак с помощью своих же учеников опускают их самих ниже уровня свинячей жижи.
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