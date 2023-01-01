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«Заговор». Медведев – о соперниках «Зенита» в последних турах нового сезона РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил календарь клуба на следующий сезон РПЛ.

— Календарь видел. Любой календарь всегда будет вызывать вопросы. В целом, календарь сбалансированный. Я смотрел не только календарь «Зенита», но и основных соперников. Жаловаться некому.

— У вас в последних турах «Оренбург», «Факел», «Сочи».

«Сочи» отнял у нас пять очков в прошлом сезоне.

— Но сейчас найдется одна команда, которая назовет это заговором.

— Ага, заговор. Без комментариев.

  • Чемпионат стартует 15 июля 2022 года, а завершится 3 июня 2023 года.
  • Полностью календарь можно посмотреть здесь.
  • «Зенит» – действующий чемпион России.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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