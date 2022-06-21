«Заговор». Медведев – о соперниках «Зенита» в последних турах нового сезона РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил календарь клуба на следующий сезон РПЛ.
— Календарь видел. Любой календарь всегда будет вызывать вопросы. В целом, календарь сбалансированный. Я смотрел не только календарь «Зенита», но и основных соперников. Жаловаться некому.
— У вас в последних турах «Оренбург», «Факел», «Сочи».
— «Сочи» отнял у нас пять очков в прошлом сезоне.
— Но сейчас найдется одна команда, которая назовет это заговором.
— Ага, заговор. Без комментариев.
- Чемпионат стартует 15 июля 2022 года, а завершится 3 июня 2023 года.
- Полностью календарь можно посмотреть здесь.
- «Зенит» – действующий чемпион России.
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Источник: «Спорт-Экспресс»