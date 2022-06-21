Быстров: «У «Пари НН» была задача вылететь из РПЛ, а Кержаков с ней не справился»

Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров высказался об уходе Александра Кержакова с поста главного тренера «Пари НН».

«Думаю, у «Пари НН» была задача вылететь из РПЛ, а Кержаков с ней не справился. Теперь руководство поставило удобного для себя тренера», — сказал Быстров.

«Пари НН» стал 11-м в дебютном сезоне РПЛ.

Клуб решил не продлевать контракт с Кержаковым.

Вместо него назначили Михаила Галактионова.

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