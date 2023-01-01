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Быстров: «У «Пари НН» была задача вылететь из РПЛ, а Кержаков с ней не справился»

Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров высказался об уходе Александра Кержакова с поста главного тренера «Пари НН».

«Думаю, у «Пари НН» была задача вылететь из РПЛ, а Кержаков с ней не справился. Теперь руководство поставило удобного для себя тренера», — сказал Быстров.

  • «Пари НН» стал 11-м в дебютном сезоне РПЛ.
  • Клуб решил не продлевать контракт с Кержаковым.
  • Вместо него назначили Михаила Галактионова.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +377

    шахта Заполярная 29 минут назад

    Какой же, мягко говоря, не приятный типок этот быстров, дюба не даст соврать.

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    Рейтинг: +16111

    житель СПб 54 минуты назад

    Это точно! Володя хорошо высказался. Будем ждать, что новое лицо с поставленной задачей (вылететь в ФНЛ) справится успешно!

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