Быстров: «У «Пари НН» была задача вылететь из РПЛ, а Кержаков с ней не справился»

Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров высказался об уходе Александра Кержакова с поста главного тренера «Пари НН».
«Думаю, у «Пари НН» была задача вылететь из РПЛ, а Кержаков с ней не справился. Теперь руководство поставило удобного для себя тренера», — сказал Быстров.
- «Пари НН» стал 11-м в дебютном сезоне РПЛ.
- Клуб решил не продлевать контракт с Кержаковым.
- Вместо него назначили Михаила Галактионова.
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Источник: «Матч ТВ»