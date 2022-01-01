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В новом сезоне РПЛ зимняя пауза составит почти четыре месяца

Российская Премьер-лига представила расписание матчей на весь следующий сезон.

Из-за проведения чемпионата мира в Катаре заключительный (17-й) тур РПЛ в 2022 году пройдет 11-13 ноября. Чемпионат возобновится спустя почти четыре месяца – 3-5 марта.

Полностью календарь можно посмотреть здесь.

  • Чемпионат стартует 15 июля 2022 года, а завершится 3 июня 2023 года.
  • Действующий чемпион России – «Зенит».
  • Клубы РПЛ отстранены от еврокубков в сезоне-2022/23.

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Источник: сайт РПЛ

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