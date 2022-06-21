«Спартак» и «Динамо» обменялись шутками по поводу Промеса

Сотрудники «Динамо», ожидавшие в аэропорту нового главного тренера Славишу Йокановича, встретили вингера «Спартака» Квинси Промеса.

«Не его мы ждали, конечно... Ребят, Антоху не теряли? Почему опаздывает на медобследование?» – подписали динамовцы видео встречи с голландцем.

«Всe норм, просто дали Антохе дополнительный день отдыха за гол в финале», – ответили спартаковцы.

В финале Кубка России в конце мая «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1.

Промес стал автором победного гола.

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