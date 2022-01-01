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«Спартак» и «Динамо» обменялись шутками по поводу Промеса

Сотрудники «Динамо», ожидавшие в аэропорту нового главного тренера Славишу Йокановича, встретили вингера «Спартака» Квинси Промеса.

«Не его мы ждали, конечно... Ребят, Антоху не теряли? Почему опаздывает на медобследование?» – подписали динамовцы видео встречи с голландцем.

«Всe норм, просто дали Антохе дополнительный день отдыха за гол в финале», – ответили спартаковцы.

  • В финале Кубка России в конце мая «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1.
  • Промес стал автором победного гола.

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Источник: телеграм-канал «Спартака»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +715

    Suvorov51 37 минут назад

    Вот так и должно быть, а то посмотришь вонючи пишут, что они чемпионы, что всех имеют, а помой она и есть помойка, даже под ПРОМКВАСОМ

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    Рейтинг: +1177

    Sky Spartak 1 час назад

    Молодцы ! )))

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    Рейтинг: +8166

    R_a_i_n 1 час назад

    Без обидно, без пошлости. Молодцы )))

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