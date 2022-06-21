«Снова нас пытаются ограбить». Президент «Урала» Иванов – о решении ФИФА по легионерам в РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал решение ФИФА разрешить легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года.

«Снова нас пытаются ограбить. Теперь подписывать легионеров можно только на свой страх и риск. Сегодня ты за него заплатишь, а завтра он передумает и захочет уйти.

Это противоречит принципам футбольного рынка. Ну, а я что могу с этим сделать? Такова реальность, будем от нее отталкиваться», – сказал Иванов.

Российские команды отстранены от международных турниров до конца сезона-2022/23.

Ранее легионеры могли покинуть клубы РПЛ до 30 июня 2022 года.

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