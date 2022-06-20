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Стали известны задачи «Пари НН» на следующий сезон

20 июня 2022, 12:59
1

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов рассказал о задачах команды на сезон-2022/23 и текущем финансовом состоянии клуба.

– С какими задачами вступаете в новый сезон?

– Главное – прочно и уверенно закрепиться в Премьер-лиге, не затягивая исход сезона до заключительных туров.

Очень важна для нас поддержка зрителей, для которых мы строим команду, способную своей игрой завоевывать еще большую любовь наших болельщиков.

– В каком финансовом состоянии вступаете в новый сезон?

– В более уверенном, чем год назад. Произошло это благодаря партнерству со спонсором, которому так же, как и нам, интересно, чтобы клуб рос, развивался и двигался вперед.

И сотрудничество с ним даст возможность не перекладывать свои материальные проблемы на плечи болельщиков и областного бюджета.

Что касается болельщиков, особенно тех, кого называют активными, пользуясь случаем, сообщу им, что цены на абонементы и билеты для них мы повышать не будем.

  • «Пари НН» стал 11-м в дебютном сезоне РПЛ.
  • Летом клуб сменил название, ранее он был «Нижним Новгородом».
  • У команды в межсезонье сменился главный тренер – вместо Александра Кержакова назначили Михаила Галактионова.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород
Комментарии (1)
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Fusballer
1655719871
А ведь когда-нибудь на одном поле могут встретиться два клуба - "Пари НН" и "Пари СЖ"
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