Стали известны задачи «Пари НН» на следующий сезон

Вот честно, не могу понять почему А Кержакова убрали, вполне нормальный тренер, все что можно было сделать с тем составом, что был у команды, это предел, думаю, что руководство много захотело, а ведь не всегда бывает то что ты хочешь
Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов рассказал о задачах команды на сезон-2022/23 и текущем финансовом состоянии клуба.
– С какими задачами вступаете в новый сезон?
– Главное – прочно и уверенно закрепиться в Премьер-лиге, не затягивая исход сезона до заключительных туров.
Очень важна для нас поддержка зрителей, для которых мы строим команду, способную своей игрой завоевывать еще большую любовь наших болельщиков.
– В каком финансовом состоянии вступаете в новый сезон?
– В более уверенном, чем год назад. Произошло это благодаря партнерству со спонсором, которому так же, как и нам, интересно, чтобы клуб рос, развивался и двигался вперед.
И сотрудничество с ним даст возможность не перекладывать свои материальные проблемы на плечи болельщиков и областного бюджета.
Что касается болельщиков, особенно тех, кого называют активными, пользуясь случаем, сообщу им, что цены на абонементы и билеты для них мы повышать не будем.
- «Пари НН» стал 11-м в дебютном сезоне РПЛ.
- Летом клуб сменил название, ранее он был «Нижним Новгородом».
- У команды в межсезонье сменился главный тренер – вместо Александра Кержакова назначили Михаила Галактионова.
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