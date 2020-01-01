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Гальтье еще не возглавил «ПСЖ», но уже одобрил два трансфера

Кристоф Гальтье еще не принял «ПСЖ», но уже участвует в трансферной политике клуба. Именно главный тренер «Ниццы» одобрил летние переходы Витиньи из «Порту» и Ренату Саншеша из «Лилля».

Обе сделки еще не завершены официально, равно как и не выкуплен контракт Гальтье с «Ниццей». Вопрос с ним должен быть решен на следующей неделе.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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