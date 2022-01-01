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Президент «Торпедо»: «Лужники» заняты до осени? Будем выступать на стадионе «ПСЖ» во Франции»

Президент «Торпедо» Денис Маслов пошутил по поводу того, что его команда до середины сентября не будет играть в «Лужниках» из-за концертов.

– Правда ли, что «Торпедо» сможет выступать в «Лужниках» только с осени, а до этого времени – на стадионе в Химках?

– Скорее всего, мы будем выступать на стадионе «Пари Сен-Жермен» во Франции.

– Вы вели переговоры с «Химками»?

– С «Химками»? Зачем нам Химки. Я же вам говорю, во Франции будем – «Пари Сен-Жермен».

  • «Торпедо» при лицензировании заявил «Лужники» своим основным стадионом.
  • Резервный вариант – «Арена Химки».

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Источник: «Спорт день за днем»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +15950

    Cleaner 1 час назад

    У президента Торпедо с головой все в порядке?

    1
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    Рейтинг: +96768

    zigbert 2 часа назад

    Это уже не смешно. Как же составлялся договор на аренду Лужников?

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +10733

    alex1951 > zigbert 1 час назад

    Сам посуди ,в сегодняшней ситуации,когда бабло рулит,
    на играх Торпедо ажиотажа не будет ,а вооот кончерт ,тут можно цены загнуть...)))

    0
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    Рейтинг: +10733

    alex1951 2 часа назад

    ,,Торпедо,, (Париж)-звучит.....Народ повалит......
    Пару торпед от ,,Торпедо,, и ПСЖ пойдет ко дну...)))

    3
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    Рейтинг: +14437

    NewLife 2 часа назад

    Зачет)))

    3
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