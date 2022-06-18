Президент «Торпедо»: «Лужники» заняты до осени? Будем выступать на стадионе «ПСЖ» во Франции»

Президент «Торпедо» Денис Маслов пошутил по поводу того, что его команда до середины сентября не будет играть в «Лужниках» из-за концертов.
– Правда ли, что «Торпедо» сможет выступать в «Лужниках» только с осени, а до этого времени – на стадионе в Химках?
– Скорее всего, мы будем выступать на стадионе «Пари Сен-Жермен» во Франции.
– Вы вели переговоры с «Химками»?
– С «Химками»? Зачем нам Химки. Я же вам говорю, во Франции будем – «Пари Сен-Жермен».
- «Торпедо» при лицензировании заявил «Лужники» своим основным стадионом.
- Резервный вариант – «Арена Химки».
Источник: «Спорт день за днем»