Степашин: «Европа почувствует, что без российского футбола не очень хорошо»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился ожиданиями от сезона-2022/23.

– Каким вам видится следующий сезон нашего футбола, в котором «Динамо» будет отмечать 100 лет?

– Не хуже, чем этот. Об одном сожалею искренне, конечно – то, что мы не сможем участвовать в европейских кубках. Это, конечно, плохо. Заменить их пока сложно.

С другой стороны, я думаю, что российский футбол всe равно вернется в Европу, а Европа почувствует, что без российского футбола тоже не очень хорошо.

Хотя, честно говоря, последние несколько лет у нас результаты были неважные, так что радоваться-то особо нечему было.

Последние успехи, когда кубок УЕФА взяли ЦСКА и «Зенит». Больше ничего особенного не было.