Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: что вам подарят на Новый год?
Тест: что вам подарят на Новый год?
2 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

Степашин: «Европа почувствует, что без российского футбола не очень хорошо»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился ожиданиями от сезона-2022/23.

– Каким вам видится следующий сезон нашего футбола, в котором «Динамо» будет отмечать 100 лет?

– Не хуже, чем этот. Об одном сожалею искренне, конечно – то, что мы не сможем участвовать в европейских кубках. Это, конечно, плохо. Заменить их пока сложно.

С другой стороны, я думаю, что российский футбол всe равно вернется в Европу, а Европа почувствует, что без российского футбола тоже не очень хорошо.

Хотя, честно говоря, последние несколько лет у нас результаты были неважные, так что радоваться-то особо нечему было.

Последние успехи, когда кубок УЕФА взяли ЦСКА и «Зенит». Больше ничего особенного не было.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков до конца сезона-2022/23.
  • «Динамо» финишировало 3-м в РПЛ и могло сыграть в Лиге конференций.

Новости по теме
Все игроки «Локомотива» приехали поддержать женскую команду в матче за Суперкубок России
Терюшков – о расширении РПЛ: «Логично, чтобы появлялось больше команд в нашем топовом чемпионате»
«Сейчас никто не может вести дела с российскими клубами». Директор «Фейеноорда» – о будущем Тиля
Источник: «Комсомольская правда»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:23
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +18070

    Persona_non_Grata 3 минуты назад

    " Заменить их пока сложно " - Заменить их НЕВОЗМОЖНО !!!
    " а Европа почувствует, что без российского футбола тоже не очень хорошо " - это совсем смешно и глупо ... - иногда лучше молчать, чем нести всякую чушь, но ведь ему то можно - это не Зарема, хотя подобной ереси я от неё не помню )))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5262

    TOMSON 23 минуты назад

    Ну не сказал бы. Спартак Карпина, Рубин Бердыева, Зенит Боаша и Спалетти… Не часто но палка стреляла. Да и в прошлом сезоне Спартак небольшой, но шорох навёл. Может бы и больше пошуршал да не дали.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +231

    kostilio 30 минут назад

    Европа даже не заметит,что нас нет)))

    4
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11