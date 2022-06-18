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  • Степашин: «Европа почувствует, что без российского футбола не очень хорошо»

Степашин: «Европа почувствует, что без российского футбола не очень хорошо»

18 июня 2022, 13:23
21

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился ожиданиями от сезона-2022/23.

– Каким вам видится следующий сезон нашего футбола, в котором «Динамо» будет отмечать 100 лет?

– Не хуже, чем этот. Об одном сожалею искренне, конечно – то, что мы не сможем участвовать в европейских кубках. Это, конечно, плохо. Заменить их пока сложно.

С другой стороны, я думаю, что российский футбол всe равно вернется в Европу, а Европа почувствует, что без российского футбола тоже не очень хорошо.

Хотя, честно говоря, последние несколько лет у нас результаты были неважные, так что радоваться-то особо нечему было.

Последние успехи, когда кубок УЕФА взяли ЦСКА и «Зенит». Больше ничего особенного не было.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков до конца сезона-2022/23.
  • «Динамо» финишировало 3-м в РПЛ и могло сыграть в Лиге конференций.

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Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (21)
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kostilio
1655548519
Европа даже не заметит,что нас нет)))
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Persona_non_Grata
1655550121
" Заменить их пока сложно " - Заменить их НЕВОЗМОЖНО !!! " а Европа почувствует, что без российского футбола тоже не очень хорошо " - это совсем смешно и глупо ... - иногда лучше молчать, чем нести всякую чушь, но ведь ему то можно - это не Зарема, хотя подобной ереси я от неё не помню )))
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B.G.
1655550843
В европе знают что существует российский футбол? ))
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ruded
1655551831
не будет "мальчиков для битья"
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jek718875
1655553405
Отряд не заметил потерю бойца...
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Garrincha58
1655553762
без нашего футбола они обойдутся, а вот без газа???
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DeStar
1655555391
надеюсь что скоро все это вернется. Но хватит уже считать себя пупом земли в сферах в которых успех на уровне руанды. плевали в европе на рос футбол, пару клубов португалии заменят весь рос футбол на евроарене. но в целом очень жаль ,и вся эта хрень типа спорт вне политики больше не работает, хотя и не работал наверное никогда
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NewLife
1655557489
Блеснул соплей)
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portero
1655561667
Им плохо без газа...
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ВетеR
1655562023
Европа этого и не заметит )
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