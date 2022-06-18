Степашин: «Европа почувствует, что без российского футбола не очень хорошо»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился ожиданиями от сезона-2022/23.
– Каким вам видится следующий сезон нашего футбола, в котором «Динамо» будет отмечать 100 лет?
– Не хуже, чем этот. Об одном сожалею искренне, конечно – то, что мы не сможем участвовать в европейских кубках. Это, конечно, плохо. Заменить их пока сложно.
С другой стороны, я думаю, что российский футбол всe равно вернется в Европу, а Европа почувствует, что без российского футбола тоже не очень хорошо.
Хотя, честно говоря, последние несколько лет у нас результаты были неважные, так что радоваться-то особо нечему было.
Последние успехи, когда кубок УЕФА взяли ЦСКА и «Зенит». Больше ничего особенного не было.
- УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков до конца сезона-2022/23.
- «Динамо» финишировало 3-м в РПЛ и могло сыграть в Лиге конференций.
Источник: «Комсомольская правда»