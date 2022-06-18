«Почему бы и нет?». Игнатов – о шансах «Спартака» выиграть ЛЕ в прошлом сезоне

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов считает, что команде было по силам бороться за победу в Лиге Европы-2021/22.

– Когда Соболев говорит, что «Спартак» выиграл бы Лигу Европы, если бы нас не дисквалифицировали», это воспринимается только как шутка?

– Соболь вообще любит пошутить, но если серьезно, то почему бы и нет? Думаю, опыт, который мы получили после группового этапа, помог бы нам пройти как можно дальше.

У нас были тяжелые игры, некоторые из них мы вытаскивали на зубах. Может, мы бы с «Лейпцигом» дотерпели в гостях, а дома была уже совсем другая игра.

Ну, а дальше – я уже говорил, что всегда надо ставить перед собой самые высокие цели (улыбается). Думаю, что и клуб мыслит так же.