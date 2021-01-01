Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
2 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
3 Тест: какой клуб появился раньше?
Тест: какой клуб появился раньше?

«Почему бы и нет?». Игнатов – о шансах «Спартака» выиграть ЛЕ в прошлом сезоне

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов считает, что команде было по силам бороться за победу в Лиге Европы-2021/22.

– Когда Соболев говорит, что «Спартак» выиграл бы Лигу Европы, если бы нас не дисквалифицировали», это воспринимается только как шутка?

– Соболь вообще любит пошутить, но если серьезно, то почему бы и нет? Думаю, опыт, который мы получили после группового этапа, помог бы нам пройти как можно дальше.

У нас были тяжелые игры, некоторые из них мы вытаскивали на зубах. Может, мы бы с «Лейпцигом» дотерпели в гостях, а дома была уже совсем другая игра.

Ну, а дальше – я уже говорил, что всегда надо ставить перед собой самые высокие цели (улыбается). Думаю, что и клуб мыслит так же.

  • «Спартак» выиграл группу ЛЕ с «Наполи», «Лестером» и «Легией».
  • В 1/8 финала турнира команду ожидали матчи с «Лейпцигом».
  • Игры были отменены из-за дисквалификации всех российских клубов.

Новости по теме
«Сейчас никто не может вести дела с российскими клубами». Директор «Фейеноорда» – о будущем Тиля
Широков: «По-хорошему, Суперкубок нужно всегда разыгрывать в «Лужниках». Для чего нам этот стадион нужен?» 5
«А если Зарема и РФС договорились привлечь внимание к большому матчу?». Губерниев – о заявлениях про Суперкубок
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:54
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +16398

    paracetamol 1 час назад

    Этих рыл даже слушать стыдно!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2643

    Ziklop 3 часа назад

    И в следующем обязательно бы выиграли, просто Россию лишили кубков.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11