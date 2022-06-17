Власти Воронежа рассказали о ходе реконструкции стадиона «Факела»

Глава департамента физической культуры и спорта Воронежской области Дмитрий Соболев рассказал о работах по реконструкции стадиона «Факела».

«Комиссия выявила ряд недочетов, в числе которых несоответствие освещения регламентным нормам, а также отсутствие системы контроля и управление доступом.

Получить лицензию «Факел» сможет после исправления обозначенных недочетов. Отсрочка до 1 июля 2022 года на их устранение является распространенной практикой. После проработки всех недочетов футбольный клуб гарантированно пройдет в РПЛ.

На сегодняшний день в данном направлении ведется активная работа: закуплено оборудование и строительные материалы, производится укладка газона, в скором времени будет запущен монтаж систем освещения.

Правительство Воронежской области в лице департамента физической культуры и спорта прикладывает максимум усилий для завершения работ в обозначенные сроки», – сообщил Соболев.