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Власти Воронежа рассказали о ходе реконструкции стадиона «Факела»

Глава департамента физической культуры и спорта Воронежской области Дмитрий Соболев рассказал о работах по реконструкции стадиона «Факела».

«Комиссия выявила ряд недочетов, в числе которых несоответствие освещения регламентным нормам, а также отсутствие системы контроля и управление доступом.

Получить лицензию «Факел» сможет после исправления обозначенных недочетов. Отсрочка до 1 июля 2022 года на их устранение является распространенной практикой. После проработки всех недочетов футбольный клуб гарантированно пройдет в РПЛ.

На сегодняшний день в данном направлении ведется активная работа: закуплено оборудование и строительные материалы, производится укладка газона, в скором времени будет запущен монтаж систем освещения.

Правительство Воронежской области в лице департамента физической культуры и спорта прикладывает максимум усилий для завершения работ в обозначенные сроки», – сообщил Соболев.

  • «Факел» напрямую вышел в РПЛ, заняв 2-е место в ФНЛ.
  • Воронежцев не было в высшем дивизионе с 2001 года.
  • Их резервный стадион – «Волгоград Арена».

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +24924

    vladimir-7 3 часа назад

    Надо успеть устранить самые главные замечания, а мелочевку, если в срок не
    успеете, закончить чуть позже, а сами пару игр поведете в Волгограде.

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    Рейтинг: +1755

    VGreen 3 часа назад

    как бы не повторили судьбу Тамбова....

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    Рейтинг: +2436

    фанат джигурды > VGreen 2 часа назад

    Конечно, в Мордовии стадион отгрохали, а играть некому)))

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