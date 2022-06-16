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  • «Жулики и дилетанты». Канчельскис недоволен, что Семака признали лучшим тренером сезона РПЛ

«Жулики и дилетанты». Канчельскис недоволен, что Семака признали лучшим тренером сезона РПЛ

16 июня 2022, 22:04
13

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал итоги голосования за лучшего тренера РПЛ в сезоне-2021/22.

Награду получил Сергей Семак («Зенит»), хотя у Владимира Федотова («Сочи») было столько же баллов, но решающим стал фактор чемпионства петербуржцев.

«Если первое место занял «Зенит» – значит, по праву выиграл Семак. Если бы в федерации работали люди немного поумнее, то могли бы дать награду и Федотову, чтобы разбавить и сделать какую-то интригу.

Четвeртый раз Семак выигрывает – там работают жулики и дилетанты. Это их решение... Конечно, там работают нефутбольные люди. Ну а как вы хотели?

Понятно, что у «Зенита» нет конкурентов: в «Спартаке» бардак, в ЦСКА перемены, «Краснодар» – туда же... Если бы «Динамо» каждый год боролось за первое место, то они считались бы конкурентом.

Однако Федотов заслужил лучшего тренера России! Можно было сделать, как в случае с «Золотым мячом» с Месси и Роналду!» – сказал Канчельскис.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Федотов Владимир Канчельскис Андрей Семак Сергей
Комментарии (13)
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Жорик кекс обжорик
1655408426
Да вся страна задается влпросом за что???
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фанат джигурды
1655408819
Самый лучший тренер тот, который в передачах на Матч тв всё знает: как играть, кем играть, куда должен быть пас.
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Plyash
1655409491
Молодец Андрей,что хотел,то и сказал - правду.Конечно же,лучший тренер в России в этом сезоне Федотов.У него в команде почему-то не играет половина "сборной" Южной Америки.А почему? Дюков,угадай с одного раза...
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BRO_football
1655410749
Кто, если не Семак? Как-то реально тухленько остальные команды выступили в этом сезоне. Дать Федотову только потому, чтобы не Семаку? Такой себе аргумент. Хотя, это такой же газпромовский проект. Дать Шварцу из Динамо, который в итоге уехал из России по окончании сезона. Ну в нынешние времена будет как-то неправильно считать иностранных тренеров, которые массово валят из России, лучшими.
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portero
1655438430
Мне Семак тоже не нравится, но х.з. может мое мнение неправильное.
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jek718875
1655438800
В этот раз Канчельскис прав,имея в составе половину ЮА,и Кононов выиграет РПЛ
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neveldomha
1655444908
А с чего Канчельскис решил, что он один умный?
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ItalianFootball
1655449452
Разбавить и сделать интригу ?))) так вот какие нынче критерии, ему на Матч ТВ дорога интиргану такому.
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Axe111
1655449840
Какой ещё Федотов!!! Он со школьниками играет!!!!!!
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Форвард 79
1655459413
Сейчас для Семака настали золотые времена! С таким составом конкуренции в чемпионате практически нет, а лакмусовой бумажки такая как европа в данный момент нет Так что ругать будет просто незачто)
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