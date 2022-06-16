«Жулики и дилетанты». Канчельскис недоволен, что Семака признали лучшим тренером сезона РПЛ

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал итоги голосования за лучшего тренера РПЛ в сезоне-2021/22.

Награду получил Сергей Семак («Зенит»), хотя у Владимира Федотова («Сочи») было столько же баллов, но решающим стал фактор чемпионства петербуржцев.

«Если первое место занял «Зенит» – значит, по праву выиграл Семак. Если бы в федерации работали люди немного поумнее, то могли бы дать награду и Федотову, чтобы разбавить и сделать какую-то интригу.

Четвeртый раз Семак выигрывает – там работают жулики и дилетанты. Это их решение... Конечно, там работают нефутбольные люди. Ну а как вы хотели?

Понятно, что у «Зенита» нет конкурентов: в «Спартаке» бардак, в ЦСКА перемены, «Краснодар» – туда же... Если бы «Динамо» каждый год боролось за первое место, то они считались бы конкурентом.

Однако Федотов заслужил лучшего тренера России! Можно было сделать, как в случае с «Золотым мячом» с Месси и Роналду!» – сказал Канчельскис.