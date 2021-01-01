Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
3 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?

«Жулики и дилетанты». Канчельскис недоволен, что Семака признали лучшим тренером сезона РПЛ

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал итоги голосования за лучшего тренера РПЛ в сезоне-2021/22.

Награду получил Сергей Семак («Зенит»), хотя у Владимира Федотова («Сочи») было столько же баллов, но решающим стал фактор чемпионства петербуржцев.

«Если первое место занял «Зенит» – значит, по праву выиграл Семак. Если бы в федерации работали люди немного поумнее, то могли бы дать награду и Федотову, чтобы разбавить и сделать какую-то интригу.

Четвeртый раз Семак выигрывает – там работают жулики и дилетанты. Это их решение... Конечно, там работают нефутбольные люди. Ну а как вы хотели?

Понятно, что у «Зенита» нет конкурентов: в «Спартаке» бардак, в ЦСКА перемены, «Краснодар» – туда же... Если бы «Динамо» каждый год боролось за первое место, то они считались бы конкурентом.

Однако Федотов заслужил лучшего тренера России! Можно было сделать, как в случае с «Золотым мячом» с Месси и Роналду!» – сказал Канчельскис.

Новости по теме
Канчельскис: «Зарема позорит «Спартак». Ей надо заканчивать заниматься футболом» 13
«Если гей полезен, приносит результат – пусть играет». Канчельскис – о каминг-ауте футболистов 21
Канчельскис: «Спартак» – чемпион России по нытью» 34
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 22:04
Комментарии5
...
  • ...
    Рейтинг: +12838

    playsh 16 минут назад

    Молодец Андрей,что хотел,то и сказал - правду.Конечно же,лучший тренер в России в этом сезоне Федотов.У него в команде почему-то не играет половина "сборной" Южной Америки.А почему? Дюков,угадай с одного раза...

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2435

    фанат джигурды 27 минут назад

    Самый лучший тренер тот, который в передачах на Матч тв всё знает: как играть, кем играть, куда должен быть пас.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4376

    mopecekca 30 минут назад

    очередной мудак

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +480

    Жорик секс обжорик 34 минуты назад

    Да вся страна задается влпросом за что???

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15931

    Cleaner 49 минут назад

    Канчельскис разнылся то как. Все ему не так...(

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11