«По блату взяли». Мостовой назвал кошмаром назначение Галактионова в «Пари НН»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера «Пари НН».
«Конечно, клуб рано расстался с Кержаковым. Он сохранил команду, мог спокойно работать еще год, но шанса не дали. Галактионов — главный тренер «Пари НН»? Кошмар! Наверное, по какому-то блату взяли.
Да, он тренер молодежной сборной, но только когда команда провалилась у него года два назад, он даже не сказал, что виноват и не ушел. Опять какие-то закулисные игры. Никто не знает, как он попал туда», — сказал Мостовой.
- Галактионов возглавляет молодежную сборную России с декабря 2018 года.
- В «Пари НН» он сменил Александра Кержакова.
Источник: «Спорт-Экспресс»