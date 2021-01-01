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«По блату взяли». Мостовой назвал кошмаром назначение Галактионова в «Пари НН»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера «Пари НН».

«Конечно, клуб рано расстался с Кержаковым. Он сохранил команду, мог спокойно работать еще год, но шанса не дали. Галактионов — главный тренер «Пари НН»? Кошмар! Наверное, по какому-то блату взяли.

Да, он тренер молодежной сборной, но только когда команда провалилась у него года два назад, он даже не сказал, что виноват и не ушел. Опять какие-то закулисные игры. Никто не знает, как он попал туда», — сказал Мостовой.

  • Галактионов возглавляет молодежную сборную России с декабря 2018 года.
  • В «Пари НН» он сменил Александра Кержакова.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии10
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    Рейтинг: +353

    Спартач80 24 минуты назад

    З-зависть...

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    Рейтинг: +1340

    Loko_Roma 32 минуты назад

    С таким названием очевидно будут мутить со ставками

    0
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    Рейтинг: +3338

    AZ 40 минут назад

    что за идиотское название команды?

    0
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    Рейтинг: +11618

    BRO_football 40 минут назад

    Да потому что молодёжная сборная России простаивает без игр, соответственно и Галактионов без работы. Хороший тренер. Нижний Новгород решил взять, пока другие клубы не одумались.

    0
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    Рейтинг: +15931

    Cleaner 1 час назад

    Чей то протеже... А Кержаков делиться не захотел.

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    Рейтинг: +3408

    Axe111 1 час назад

    пари нн))))))))))))))))))))))

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    Рейтинг: +10644

    Алексей З 1 час назад

    А Кержаков чем заслужил команду в РПЛ ? так же блатом.

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    Рейтинг: +9234

    САДЫЧОК > Алексей З 1 час назад

    Всё верно ! Но , Кержаков доказал , что он все таки тренер--а этот Галактионов даже не кот . в мешке - а мешок !

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    Рейтинг: +15931

    Cleaner > Алексей З 1 час назад

    Не равняйте КЕРЖАКОВА с галактионовым. Масштабы у них РАЗНЫЕ.

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    Рейтинг: +16082

    житель СПб > Алексей З 35 минут назад

    Кержаков - лучший в истории страны нападающий. Это - не блат, а результат трудов.

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