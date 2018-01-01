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Бабаян объяснил, почему решил уйти из ЦСКА

Григорий Бабаян прокомментировал свой уход из ЦСКА. Он покинул тренерский штаб вместе с братьями Березуцкими.

«После окончания сезона я сказал, что планирую покинуть тренерский штаб ЦСКА. Руководство в тот момент попросило не спешить и подумать две-три недели. Но сейчас для меня важно сделать следующий шаг в карьере.

Я хорошо поработал в качестве ассистента в большом клубе, познакомился с новыми людьми и изучил чемпионат России изнутри. Это очень важный и полезный опыт. Но сейчас надо взять паузу и сделать следующий шаг. Неделю назад, когда узнал, что будет новый тренерский штаб, мы все проговорили: было ясно, что я не останусь в качестве помощника. Наверное, мне это сейчас уже не так интересно. Нужно развиваться дальше», – сказал Бабаян.

  • Бабаян работал в ЦСКА с лета 2021 года.
  • Команда в прошедшем сезоне заняла 5-е место в РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +3222

    Беспонтий 1 час назад

    из за острова буяна
    знать
    позвали бабаяна

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