Бабаян объяснил, почему решил уйти из ЦСКА

Григорий Бабаян прокомментировал свой уход из ЦСКА. Он покинул тренерский штаб вместе с братьями Березуцкими.

«После окончания сезона я сказал, что планирую покинуть тренерский штаб ЦСКА. Руководство в тот момент попросило не спешить и подумать две-три недели. Но сейчас для меня важно сделать следующий шаг в карьере.

Я хорошо поработал в качестве ассистента в большом клубе, познакомился с новыми людьми и изучил чемпионат России изнутри. Это очень важный и полезный опыт. Но сейчас надо взять паузу и сделать следующий шаг. Неделю назад, когда узнал, что будет новый тренерский штаб, мы все проговорили: было ясно, что я не останусь в качестве помощника. Наверное, мне это сейчас уже не так интересно. Нужно развиваться дальше», – сказал Бабаян.