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Захарян рассказал, что хочет уехать в Европу

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о своих планах на будущее. Россиянин признался, что хотел бы поиграть в Европе.

– Что с твоим европейским будущим? Смирился с тем, что этим летом вряд ли уедешь в Европу?

– Я продолжаю работать в том же темпе, а дальше посмотрим, как все сложится. Если будет интерес – будем обсуждать. Я так же хочу уехать играть в Европу, как и раньше.

  • Захарян в прошедшем сезоне забил 7 голов и сделал 8 ассистов в 29 матчах.
  • Он второй год подряд стал лучшим игроком «Динамо».

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Источник: Sport24

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