Захарян рассказал, что хочет уехать в Европу

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о своих планах на будущее. Россиянин признался, что хотел бы поиграть в Европе.
– Что с твоим европейским будущим? Смирился с тем, что этим летом вряд ли уедешь в Европу?
– Я продолжаю работать в том же темпе, а дальше посмотрим, как все сложится. Если будет интерес – будем обсуждать. Я так же хочу уехать играть в Европу, как и раньше.
- Захарян в прошедшем сезоне забил 7 голов и сделал 8 ассистов в 29 матчах.
- Он второй год подряд стал лучшим игроком «Динамо».
Источник: Sport24