Захарян рассказал, что хочет уехать в Европу

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о своих планах на будущее. Россиянин признался, что хотел бы поиграть в Европе.

– Что с твоим европейским будущим? Смирился с тем, что этим летом вряд ли уедешь в Европу?

– Я продолжаю работать в том же темпе, а дальше посмотрим, как все сложится. Если будет интерес – будем обсуждать. Я так же хочу уехать играть в Европу, как и раньше.