19-летний Захарян второй год подряд признан игроком сезона в «Динамо»

Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, поверьте, я в свое вемя перелопатил тысячи сайтов и
могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!
Полузащитник Арсен Захарян признан лучшим игроком «Динамо» по итогам сезона-2021/22.
19-летний футболист получил эту награду второй раз подряд.
- В сезоне РПЛ Захарян забил 7 голов и сделал 8 ассистов в 29 матчах.
- «Динамо» финишировало на 3-м месте в чемпионате.