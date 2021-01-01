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19-летний Захарян второй год подряд признан игроком сезона в «Динамо»

Полузащитник Арсен Захарян признан лучшим игроком «Динамо» по итогам сезона-2021/22.

19-летний футболист получил эту награду второй раз подряд.

  • В сезоне РПЛ Захарян забил 7 голов и сделал 8 ассистов в 29 матчах.
  • «Динамо» финишировало на 3-м месте в чемпионате.

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Источник: телеграм-канал «Динамо»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +10

    hbvrty 15 минут назад

    Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, поверьте, я в свое вемя перелопатил тысячи сайтов и
    могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!

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    Рейтинг: +104

    Fandorine 52 минуты назад

    Очень грубый игрок - аки Ковтун)

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