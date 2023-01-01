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Бийол может пропустить начало второго сбора ЦСКА из-за отпуска

Роберт Чибеж, агент полузащитника ЦСКА Яки Бийола, не исключил, что словенец приступит к предсезонной подготовке позже своих одноклубников.

– Яка только вчера покинул расположение сборной. У него не было ни единого выходного после завершения чемпионата России.

Бийол чувствует себя очень усталым. Думаю, попросим отпуск где-то до 1 июля. Но сперва все нужно обсудить с ЦСКА.

– Второй сбор ЦСКА начнет 26 июня. Яка пропустит начало?

– Посмотрим. Я надеюсь, что клуб даст ему отдохнуть, Яке действительно нужны выходные. Сегодня он приехал к своей семье, к концу недели поедет на море.

  • Бийол в прошедшем сезоне забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 30 матчах.
  • Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2023 года.

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Источник: «РБ Спорт»

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