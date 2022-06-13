ФИФА внедрит систему автоматического определения офсайда на ЧМ-2022

ФИФА собирается внедрить систему автоматического обнаружения офсайда на ЧМ-2022, сообщает Sport24 со ссылкой на The Guardian.

Компания Hawk-Eye Innovations подтвердила, что ее технология определения офсайдов готова к работе.

В случае обнаружения офсайда система отправляет мгновенное сообщение помощнику видеоарбитра. После этого он принимает решение о степени влияния на эпизод футболиста, который находится в офсайде.

Камеры и компьютеры отслеживают игроков и мяч, а искусственный интеллект будет определять, находится ли игрок в офсайде в момент, когда по мячу нанесен удар.

ЧМ-2022 пройдет в ноябре-декабре в Катаре.

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