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ФИФА внедрит систему автоматического определения офсайда на ЧМ-2022

ФИФА собирается внедрить систему автоматического обнаружения офсайда на ЧМ-2022, сообщает Sport24 со ссылкой на The Guardian.

Компания Hawk-Eye Innovations подтвердила, что ее технология определения офсайдов готова к работе.

В случае обнаружения офсайда система отправляет мгновенное сообщение помощнику видеоарбитра. После этого он принимает решение о степени влияния на эпизод футболиста, который находится в офсайде.

Камеры и компьютеры отслеживают игроков и мяч, а искусственный интеллект будет определять, находится ли игрок в офсайде в момент, когда по мячу нанесен удар.

  • ЧМ-2022 пройдет в ноябре-декабре в Катаре.

2 тайма по 30 минут, ауты ногой, 5-минутные удаления: с 2023 года в Нидерландах начнут тестировать новые правила футбола

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Источник: Sport24

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Сегодня, 19:41
Комментарии6
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    Рейтинг: +15920

    ilichkadr 1 час назад

    Вместо свистка судьи, на поле установить сирену. Как офсайд, так рёв на весь стадион. Не кому и высказаться. Красота!!!

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    Рейтинг: +259

    Феникс 28 > ilichkadr 12 минут назад

    Тебе ж дураку сказали ---"система отправляет мгновенное сообщение помощнику видеоарбитра."....Это не сирена..Застрял ты в прошлом товарищ 1951 года рождения....Надо освобождаться от оков прошлого.)))
    пы.сы.Есть знакомые 1951 года рождения,совершенно разумные люди...Ты в этот год не удался.((

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    Рейтинг: +10554

    Алексей З 1 час назад

    Хуже думаю не будет.
    Сейчас лайнсмен самая халявная работа, ничего не делает, ни за что не отвечает. Главное исключить предвзятость.

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    Рейтинг: +969

    jek718875 > Алексей З 51 минуту назад

    Хочу быть лайнсменом,который не за что не отвечает

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    Рейтинг: +10554

    Алексей З > jek718875 42 минуты назад

    Разве не так ?
    Их работа свелась к тому , чтобы определить чей аут.

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    Рейтинг: +259

    Феникс 28 > jek718875 23 минуты назад

    ,который не за что не отвечает====Тебе в депутаты.Ни за что не отвечают, много бабла получают.

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