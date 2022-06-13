Киргизская фирма подтвердила подписание контракта с «Зенитом»

Представитель бренда спортивной одежды Bigser Sport заявил, что компания заключила с «Зенитом» соглашение о намерении сотрудничества.

«У нас состоялось подписание соглашений между ООО «Зенит Премьер Футбол» и ОЮЛ «Ассоциация спортивных товаропроизводителей Кыргызстана «BIGSER» (БИГСЕР) о намерении сотрудничать и заключить договор по разработке коллекции спортивной одежды, ее производству и поставке», – сообщил представитель бренда.