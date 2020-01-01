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Киргизская фирма подтвердила подписание контракта с «Зенитом»

Представитель бренда спортивной одежды Bigser Sport заявил, что компания заключила с «Зенитом» соглашение о намерении сотрудничества.

«У нас состоялось подписание соглашений между ООО «Зенит Премьер Футбол» и ОЮЛ «Ассоциация спортивных товаропроизводителей Кыргызстана «BIGSER» (БИГСЕР) о намерении сотрудничать и заключить договор по разработке коллекции спортивной одежды, ее производству и поставке», – сообщил представитель бренда.

  • Технический спонсор «Зенита» – компания Nike.
  • В прошлом сезоне петербургская команда стала чемпионом России в 4-й раз подряд.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +5144

    AtticusFinch 55 минут назад

    аБибас теперь официальный спонсор - резиновые бампы и пластмассовые футболки для всех академий

    0
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    Рейтинг: +12

    Iskander_17 1 час назад

    Молодцы,киргизы

    0
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    Рейтинг: +269

    Номэд 1 час назад

    Бомжарский формой и так раньше полы в сортирах мыли, а теперь тем более будут.

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    Рейтинг: +24906

    vladimir-7 > Номэд 1 час назад

    Всё, надо срочно менять рекламу, там все спортсмены должны быть в
    киргизском национальном головном уборе – ал калпаке.

    0
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