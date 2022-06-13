Семак рассказал о состоянии травмированных игроков «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с травмами в команде.
– Будут ли привлекаться к тренировкам футболисты молодежной команды и дубля?
– Посмотрим. Все-таки календарь у всех команд разный, задействованность разная. Кого-то будем подключать и будем смотреть по количеству игроков, которые будут в нашем распоряжении, чтобы иметь полноценную обойму для тренировок в полном составе.
– Как себя чувствуют футболисты, которые получили повреждения в концовке и по ходу предыдущего сезона?
– Что касается травмированных, продолжает восстанавливаться Стас Крицюк – он сейчас на поле. У других травмированных все идет по плану.
Ждем, когда Слава Караваев начнет довосстанавливаться на футбольном поле. То же самое – Саша Ерохин. Они оба здесь, будут работать по индивидуальным программам, но уже с переходом все-таки на футбольное поле.
Чуть позже ждем Деяна Ловрена, который тоже начал заниматься, начал бегать. Он присоединится к команде чуть позже – 21-го числа будет в нашем распоряжении.
Будем смотреть, насколько он будет полноценно готов, чтобы заниматься в группе.
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