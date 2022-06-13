«Аталанта» хочет продать Миранчука, суд Нидерландов вынес приговор Промесу и другие новости дня

«Аталанта» хочет избавиться от Миранчука. Его и еще девять игроков выставят на трансфер.
Тренер Армении ушел с пресс-конференции после вопроса от украинской журналистки.
Суд Нидерландов вынес приговор Промесу. Квинси напал с ножом на своего брата.
Азмун будет отдавать четверть дохода на содержание дочери от девушки из Казани.
«Зенит» и Бакаев проведут решающий раунд переговоров в ближайшие дни.
Кьеллини забрал вещи из раздевалки «Ювентуса». Он перешел в «Лос-Анджелес».
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Мележиков: «Послушаем футболистов и решим, бойкотировать ли Суперкубок».
Официально: Марсело покинул «Реал» после 15 лет в клубе.
Пирло возглавил турецкий «Карагюмрюк».
Источник: Бомбардир.ру