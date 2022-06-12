«Аталанта» хочет избавиться от Миранчука. Его и еще девять игроков выставят на трансфер

«Аталанта» собирается продать полузащитника Алексея Миранчука и еще девять игроков.

Итальянский клуб хочет избавиться от россиянина, потому что не смог зарекомендовать себя, хотя получил достаточно возможностей.

По информации Calcio Atalanta со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, помимо Миранчука «Аталанта» хочет продать вратарей Пьерлуиджи Голлини и Марко Карнесекки, защитников Маттео Ловато, Ханса Хатебура и Йоакима Меле, полузащитников Марио Пашалича, Маттео Пессину и Йосипа Иличича, а также форварда Сама Ламмерса.