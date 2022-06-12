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  • «В детстве я играл за них в FIFA, это сумасшествие!». Альварес прокомментировал трансфер в «Манчестер Сити»

«В детстве я играл за них в FIFA, это сумасшествие!». Альварес прокомментировал трансфер в «Манчестер Сити»

12 июня 2022, 17:16
2

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес рад, что его купил «Манчестер Сити».

«Когда я был ребенком, я играл за «Манчестер Сити» в FIFA, и это сумасшествие, что теперь я буду играть за этот клуб.

Я говорил насчет трансфера с Серхио Агуэро, я спросил его кое о чем, когда еще ничего не подписал. Он поздравил меня в последующие дни», – сказал Альварес.

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Источник: твиттер All About Argentina
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Альварес Хулиан
Комментарии (2)
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Аристократ Олжик
1655044348
Пиз*******шь, в детстве, он и не знал о существовании Сити
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