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«В детстве я играл за них в FIFA, это сумасшествие!». Альварес прокомментировал трансфер в «Манчестер Сити»

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес рад, что его купил «Манчестер Сити».

«Когда я был ребенком, я играл за «Манчестер Сити» в FIFA, и это сумасшествие, что теперь я буду играть за этот клуб.

Я говорил насчет трансфера с Серхио Агуэро, я спросил его кое о чем, когда еще ничего не подписал. Он поздравил меня в последующие дни», – сказал Альварес.

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Источник: твиттер All About Argentina

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