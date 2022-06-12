«В детстве я играл за них в FIFA, это сумасшествие!». Альварес прокомментировал трансфер в «Манчестер Сити»

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес рад, что его купил «Манчестер Сити».
«Когда я был ребенком, я играл за «Манчестер Сити» в FIFA, и это сумасшествие, что теперь я буду играть за этот клуб.
Я говорил насчет трансфера с Серхио Агуэро, я спросил его кое о чем, когда еще ничего не подписал. Он поздравил меня в последующие дни», – сказал Альварес.
- «Сити» купил Альвареса у «Ривер Плейта».
- Сумма трансфера – 17 миллионов евро.
- В «Манчестер Сити» есть и другой новый форвард – Эрлинг Холанд.
Источник: твиттер All About Argentina