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«Спартак»: «РФС недостаточно аргументировал проведение Суперкубка в Санкт-Петербурге»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков недоволен аргументацией РФС по поводу проведения Суперкубка России в Санкт-Петербурге.

«РФС сыграл на стороне «Зенита»? Я считаю, что РФС недостаточно аргументировал свое решение. Мы не политическая организация, мы играем в футбол для болельщиков. Для нас важно беспристрастность судей и борьба на поле. Мы готовы и к российским судьям. Мы не хотели никого обидеть. Но в текущей ситуации мы предложили рассмотреть такой вариант.

Выбирать судей перебор? Почитайте регламент. Почему мы все меняем по ходу? Он каждый год уточняется. Но основные спортивные принципы должны быть незыблемы.

Обсуждать мы больше ничего не будем. Это гиблое дело. Решение уже принято. Давайте настраиваться на борьбу. Мы не заявляли о бойкоте», – сказал Мележиков.

  • Трофей 9 июля должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
  • Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
  • После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +7859

    R_a_i_n 1 минуту назад

    Бомжи искренне уверены, что выбор правильный и что админки нет и в помине. Тяжелые времена в нашем футболе.

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    Рейтинг: +15889

    Cleaner 17 минут назад

    А тут аргумент один - ГАЗПРЁМУ так ХОЧЕТСЯ!!!

    1
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    Рейтинг: +14327

    NewLife 38 минут назад

    Бороться с наперсточниками бесполезно.

    2
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