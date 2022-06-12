«Спартак»: «РФС недостаточно аргументировал проведение Суперкубка в Санкт-Петербурге»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков недоволен аргументацией РФС по поводу проведения Суперкубка России в Санкт-Петербурге.

«РФС сыграл на стороне «Зенита»? Я считаю, что РФС недостаточно аргументировал свое решение. Мы не политическая организация, мы играем в футбол для болельщиков. Для нас важно беспристрастность судей и борьба на поле. Мы готовы и к российским судьям. Мы не хотели никого обидеть. Но в текущей ситуации мы предложили рассмотреть такой вариант.

Выбирать судей перебор? Почитайте регламент. Почему мы все меняем по ходу? Он каждый год уточняется. Но основные спортивные принципы должны быть незыблемы.

Обсуждать мы больше ничего не будем. Это гиблое дело. Решение уже принято. Давайте настраиваться на борьбу. Мы не заявляли о бойкоте», – сказал Мележиков.