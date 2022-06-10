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  • Дюков объяснил, почему РФС отдал Санкт-Петербургу матч за Суперкубок России

Дюков объяснил, почему РФС отдал Санкт-Петербургу матч за Суперкубок России

10 июня 2022, 18:53
42

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение провести матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

«Три города претендовали на право провести Суперкубок – Казань, Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Все были достойны проведения, но в итоге выбор сделан в пользу Санкт-Петербурга. Рабочая группа, которая анализировала все три варианты, собрала аргументы.

Первая группа аргументов – стадион в Петербурге имеет большую вместимость. Следовательно – больше зрительских мест, больше вместимость вип-лож, больше зона гостеприимства.

Маркетологи ожидают, что будет спрос на билеты – и это приведет к тому, что будут больше доходы с матча. Это важный аргумент – не только для РФС, но и для клубов.

70% доходов пойдут им, это достаточно материальная сумма – порядка 1 миллиона евро направится клубам. Это в два-три раза выше, чем в других городах.

Вторая группа аргументов – уровень готовности стадионов. Вы знаете, что требования к Суперкубку превышают требования к матчам РПЛ. Санкт-Петербург в этом плане обладает определeнным преимуществом.

Стадион готовился к финалу ЛЧ, в рамках этой подготовки были созданы временная инфраструктура, которую можно использовать. Были подготовлены определeнное количество волонтеров, квалифицированная команда сотрудников с опытом работы на ЧМ-2018 и Евро-2020.

Третья группа аргументов – мы хотим провести трансляцию по самым высоким стандартам. С учетом того, что Петербург готовился к финалу ЛЧ, медийная часть – трансляция, свет, звук – была подготовлена по самым высоким стандартам УЕФА.

Еще один аргумент, который, может, не является весомым: «Газпром Арена» до этого никогда не проводила ни финал Кубка России, ни Суперкубок. В отличии от Казани и Нижнего Новгорода.

Аргументы против Суперкубка в Петербурге – то, что поле не является нейтральным для одного из участников матча. Но здесь надо говорить, что у Суперкубка своя история, уже проведено 19 матчей. Половина из них проводилась с участием команд, которые играли на выезде.

То есть критерий нейтральности не учитывался при принятии решения раньше. При этом, безусловно, важно, чтобы болельщики получили равный доступ к Суперкубку. Сделаем все, чтобы клубы получили равные квоты для фанатов», – сказал Дюков.

  • Трофей должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
  • Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
  • После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дюков Александр
Комментарии (42)
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R_a_i_n
1654877284
Как же достал этот Газпром. Чемпионат имени Миллера.
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житель СПб
1654878006
Очень жаль. Полное отсутствие самокритичности.
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Вомбат
1654878628
На фиг такой суперкубок! Не ходите на него, земляки.
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Боцман52
1654878859
Надо в регламент прописать где должен играться матч за супер кубок и все.
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portero
1654880193
Для клубов доход с билетов??? Это смешно....
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NewLife
1654880470
Что за хрень он несет. Причем здесь вся эта шелуха: деньги. билеты, волонтеры и тд. На каком месте у вас чиновников-пропаг.андонов спорт и созтязательность. Дюков, подай в отставку.
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BRO_football
1654880814
За 10 лет имеем 2 случая, когда Суперкубок проводили не на нейтральном поле. В 2017 году победил Спартак на поле Локомотива, поэтому сейчас из спартаковцев никто тот матч не вспоминает. Но в 2015 году был случай, когда Зенит победил на своём поле. Поэтому даже не знаю как будет в этот раз 2021 - стадион Калининград. Нейтральное поле. 2020 - ВЭБ Арена. Нейтральное поле. 2019 - ВТБ Арена. Нейтральное поле. 2018 - Нижний Новгород. Нейтральное поле. 2017 - РЖД Арена. Матч Спартак - Локомотив. Поле НЕ нейтральное. Спартак победил. 2016 - РЖД Арена. Нейтральное поле. 2015 - Петровский. Матч Зенит - Локомотив. Поле НЕ нейтральное. Зенит победил. 2014 - Кубань. Нейтральное поле. 2013 - Олимп-2. Нейтральное поле. 2012 - Металлург(Самара). Нейтраль
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BarStep
1654886917
Всё логично.. Всё в соответствие Регламента. И нехрен тут в одночасье прогибаться под одно непонятное "хочу".. Мало ли?! Видите ли, ОНИ ХОЧУТ..
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plehanov6
1654915189
еще забыл одну группу аргументов - вы все там подстилки газпромовские!!!
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zigbert
1654929015
Не убедил господин Дюков. Своими действиями РФС только показывает свою принадлежность.
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