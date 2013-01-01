Дюков объяснил, почему РФС отдал Санкт-Петербургу матч за Суперкубок России

За 10 лет имеем 2 случая, когда Суперкубок проводили не на нейтральном поле. В 2017 году победил Спартак на поле Локомотива, поэтому сейчас из спартаковцев никто тот матч не вспоминает.
2021 - стадион Калининград. Нейтральное поле.
2020 - ВЭБ Арена. Нейтральное поле.
2019 - ВТБ Арена. Нейтральное поле.
2018 - Нижний Новгород. Нейтральное поле.
2017 - РЖД Арена. Матч Спартак - Локомотив. Поле НЕ нейтральное. Спартак победил.
2016 - РЖД Арена. Нейтральное поле.
2015 - Петровский. Матч Зенит - Локомотив. Поле НЕ нейтральное. Зенит победил.
2014 - Кубань. Нейтральное поле.
2013 - Олимп-2. Нейтральное поле.
2012 - Металлург(Самара). Нейтральное поле.
Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение провести матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.
«Три города претендовали на право провести Суперкубок – Казань, Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Все были достойны проведения, но в итоге выбор сделан в пользу Санкт-Петербурга. Рабочая группа, которая анализировала все три варианты, собрала аргументы.
Первая группа аргументов – стадион в Петербурге имеет большую вместимость. Следовательно – больше зрительских мест, больше вместимость вип-лож, больше зона гостеприимства.
Маркетологи ожидают, что будет спрос на билеты – и это приведет к тому, что будут больше доходы с матча. Это важный аргумент – не только для РФС, но и для клубов.
70% доходов пойдут им, это достаточно материальная сумма – порядка 1 миллиона евро направится клубам. Это в два-три раза выше, чем в других городах.
Вторая группа аргументов – уровень готовности стадионов. Вы знаете, что требования к Суперкубку превышают требования к матчам РПЛ. Санкт-Петербург в этом плане обладает определeнным преимуществом.
Стадион готовился к финалу ЛЧ, в рамках этой подготовки были созданы временная инфраструктура, которую можно использовать. Были подготовлены определeнное количество волонтеров, квалифицированная команда сотрудников с опытом работы на ЧМ-2018 и Евро-2020.
Третья группа аргументов – мы хотим провести трансляцию по самым высоким стандартам. С учетом того, что Петербург готовился к финалу ЛЧ, медийная часть – трансляция, свет, звук – была подготовлена по самым высоким стандартам УЕФА.
Еще один аргумент, который, может, не является весомым: «Газпром Арена» до этого никогда не проводила ни финал Кубка России, ни Суперкубок. В отличии от Казани и Нижнего Новгорода.
Аргументы против Суперкубка в Петербурге – то, что поле не является нейтральным для одного из участников матча. Но здесь надо говорить, что у Суперкубка своя история, уже проведено 19 матчей. Половина из них проводилась с участием команд, которые играли на выезде.
То есть критерий нейтральности не учитывался при принятии решения раньше. При этом, безусловно, важно, чтобы болельщики получили равный доступ к Суперкубку. Сделаем все, чтобы клубы получили равные квоты для фанатов», – сказал Дюков.
- Трофей должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
- Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
- После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.