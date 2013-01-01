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Дюков объяснил, почему РФС отдал Санкт-Петербургу матч за Суперкубок России

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение провести матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

«Три города претендовали на право провести Суперкубок – Казань, Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Все были достойны проведения, но в итоге выбор сделан в пользу Санкт-Петербурга. Рабочая группа, которая анализировала все три варианты, собрала аргументы.

Первая группа аргументов – стадион в Петербурге имеет большую вместимость. Следовательно – больше зрительских мест, больше вместимость вип-лож, больше зона гостеприимства.

Маркетологи ожидают, что будет спрос на билеты – и это приведет к тому, что будут больше доходы с матча. Это важный аргумент – не только для РФС, но и для клубов.

70% доходов пойдут им, это достаточно материальная сумма – порядка 1 миллиона евро направится клубам. Это в два-три раза выше, чем в других городах.

Вторая группа аргументов – уровень готовности стадионов. Вы знаете, что требования к Суперкубку превышают требования к матчам РПЛ. Санкт-Петербург в этом плане обладает определeнным преимуществом.

Стадион готовился к финалу ЛЧ, в рамках этой подготовки были созданы временная инфраструктура, которую можно использовать. Были подготовлены определeнное количество волонтеров, квалифицированная команда сотрудников с опытом работы на ЧМ-2018 и Евро-2020.

Третья группа аргументов – мы хотим провести трансляцию по самым высоким стандартам. С учетом того, что Петербург готовился к финалу ЛЧ, медийная часть – трансляция, свет, звук – была подготовлена по самым высоким стандартам УЕФА.

Еще один аргумент, который, может, не является весомым: «Газпром Арена» до этого никогда не проводила ни финал Кубка России, ни Суперкубок. В отличии от Казани и Нижнего Новгорода.

Аргументы против Суперкубка в Петербурге – то, что поле не является нейтральным для одного из участников матча. Но здесь надо говорить, что у Суперкубка своя история, уже проведено 19 матчей. Половина из них проводилась с участием команд, которые играли на выезде.

То есть критерий нейтральности не учитывался при принятии решения раньше. При этом, безусловно, важно, чтобы болельщики получили равный доступ к Суперкубку. Сделаем все, чтобы клубы получили равные квоты для фанатов», – сказал Дюков.

  • Трофей должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
  • Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
  • После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 18:53
Комментарии15
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    Рейтинг: +11566

    BRO_football 27 секунд назад

    За 10 лет имеем 2 случая, когда Суперкубок проводили не на нейтральном поле. В 2017 году победил Спартак на поле Локомотива, поэтому сейчас из спартаковцев никто тот матч не вспоминает.
    2021 - стадион Калининград. Нейтральное поле.
    2020 - ВЭБ Арена. Нейтральное поле.
    2019 - ВТБ Арена. Нейтральное поле.
    2018 - Нижний Новгород. Нейтральное поле.
    2017 - РЖД Арена. Матч Спартак - Локомотив. Поле НЕ нейтральное. Спартак победил.
    2016 - РЖД Арена. Нейтральное поле.
    2015 - Петровский. Матч Зенит - Локомотив. Поле НЕ нейтральное. Зенит победил.
    2014 - Кубань. Нейтральное поле.
    2013 - Олимп-2. Нейтральное поле.
    2012 - Металлург(Самара). Нейтральное поле.

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    Рейтинг: +14284

    NewLife 2 минуты назад

    Что за хрень он несет. Причем здесь вся эта шелуха: деньги. билеты, волонтеры и тд. На каком месте у вас чиновников-пропаг.андонов спорт и созтязательность. Дюков, подай в отставку.

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    Рейтинг: +6591

    Semenycch 4 минуты назад

    Объяснение вполне разумное.

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    Рейтинг: +7754

    R_a_i_n > Semenycch 2 минуты назад

    Разум и сыменыч это разные вселенные.

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    Рейтинг: +65383

    portero 7 минут назад

    Для клубов доход с билетов??? Это смешно....

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    Рейтинг: +245

    Боцман52 29 минут назад

    Надо в регламент прописать где должен играться матч за супер кубок и все.

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    Рейтинг: +65383

    portero > Боцман52 6 минут назад

    Перед началом сезона!!!

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    Рейтинг: +7754

    R_a_i_n > portero 3 минуты назад

    Вот именно. А раз не прописали, значит надо учитывать пожелания обоих команд, а не только Зенита.

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    Рейтинг: +11518

    Вомбат 33 минуты назад

    На фиг такой суперкубок! Не ходите на него, земляки.

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    Рейтинг: +15987

    житель СПб 43 минуты назад

    Очень жаль. Полное отсутствие самокритичности.

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    Рейтинг: +7754

    R_a_i_n > житель СПб 59 секунд назад

    Единственный адекватной комментарий Питерской диаспоры. Привет жителю!

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    Рейтинг: +7754

    R_a_i_n 55 минут назад

    Как же достал этот Газпром. Чемпионат имени Миллера.

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    Рейтинг: +1807

    моэм 1 час назад

    Москвы не было даже в списках - справедливость по дюковски.

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    Рейтинг: +16879

    Garrincha58 > моэм 48 минут назад

    глупышь половину из 19 матчей на Суперкубок игралась именно в Москве! этого тебе мало??? и никогда никто не ныл как эти свинтусы

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    Рейтинг: +245

    Боцман52 > Garrincha58 30 минут назад

    Так надо было определять место проведения перед началом сезона, тогда никто бы не возражал. А почему нельзя раньше было определить место проведения. Как будто специально ждали результата финала. Могли же и весной это сделать

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