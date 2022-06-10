Дюков объяснил, почему РФС отдал Санкт-Петербургу матч за Суперкубок России

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение провести матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

«Три города претендовали на право провести Суперкубок – Казань, Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Все были достойны проведения, но в итоге выбор сделан в пользу Санкт-Петербурга. Рабочая группа, которая анализировала все три варианты, собрала аргументы.

Первая группа аргументов – стадион в Петербурге имеет большую вместимость. Следовательно – больше зрительских мест, больше вместимость вип-лож, больше зона гостеприимства.

Маркетологи ожидают, что будет спрос на билеты – и это приведет к тому, что будут больше доходы с матча. Это важный аргумент – не только для РФС, но и для клубов.

70% доходов пойдут им, это достаточно материальная сумма – порядка 1 миллиона евро направится клубам. Это в два-три раза выше, чем в других городах.

Вторая группа аргументов – уровень готовности стадионов. Вы знаете, что требования к Суперкубку превышают требования к матчам РПЛ. Санкт-Петербург в этом плане обладает определeнным преимуществом.

Стадион готовился к финалу ЛЧ, в рамках этой подготовки были созданы временная инфраструктура, которую можно использовать. Были подготовлены определeнное количество волонтеров, квалифицированная команда сотрудников с опытом работы на ЧМ-2018 и Евро-2020.

Третья группа аргументов – мы хотим провести трансляцию по самым высоким стандартам. С учетом того, что Петербург готовился к финалу ЛЧ, медийная часть – трансляция, свет, звук – была подготовлена по самым высоким стандартам УЕФА.

Еще один аргумент, который, может, не является весомым: «Газпром Арена» до этого никогда не проводила ни финал Кубка России, ни Суперкубок. В отличии от Казани и Нижнего Новгорода.

Аргументы против Суперкубка в Петербурге – то, что поле не является нейтральным для одного из участников матча. Но здесь надо говорить, что у Суперкубка своя история, уже проведено 19 матчей. Половина из них проводилась с участием команд, которые играли на выезде.

То есть критерий нейтральности не учитывался при принятии решения раньше. При этом, безусловно, важно, чтобы болельщики получили равный доступ к Суперкубку. Сделаем все, чтобы клубы получили равные квоты для фанатов», – сказал Дюков.