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Чили будет добиваться через суд отстранения Эквадора от ЧМ-2022

В Чили не согласны с решением ФИФА отклонить апелляцию по поводу отстранения сборной Эквадора от ЧМ-2022. Чилийцы продолжат борьбу и подадут документы в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

В Чили добивались дисквалификации эквадорской команды из-за участия в матчах отбора ЧМ-2022 Байрона Кастильо, которого обвинили в использовании фальшивых документов.

Проанализировав заявления всех заинтересованных сторон, ФИФА решила не дисквалифицировать Эквадор, то есть сборная сыграет на чемпионате мира в Катаре.

  • Сборная Чили должна заменить Эквадор, если его отстранят.
  • Соперники Эквадора по группе на ЧМ-2022 – Катар, Нидерланды и Сенегал.
  • Кастильо, по версии чилийцев, родился в Колумбии и получил поддельное свидетельство о рождении.

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Источник: Pauta

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