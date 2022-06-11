Чили будет добиваться через суд отстранения Эквадора от ЧМ-2022

В Чили не согласны с решением ФИФА отклонить апелляцию по поводу отстранения сборной Эквадора от ЧМ-2022. Чилийцы продолжат борьбу и подадут документы в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

В Чили добивались дисквалификации эквадорской команды из-за участия в матчах отбора ЧМ-2022 Байрона Кастильо, которого обвинили в использовании фальшивых документов.

Проанализировав заявления всех заинтересованных сторон, ФИФА решила не дисквалифицировать Эквадор, то есть сборная сыграет на чемпионате мира в Катаре.