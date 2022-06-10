Эквадор сыграет на ЧМ-2022. ФИФА отказала в дисквалификации сборной

Дисциплинарный комитет ФИФА вынес решение по делу сборной Эквадора.

В Чили добивались дисквалификации эквадорской команды из-за участия в матчах отбора ЧМ-2022 Байрона Кастильо, которого обвинили в использовании фальшивых документов.

Проанализировав заявления всех заинтересованных сторон, ФИФА решила не дисквалифицировать Эквадор, то есть сборная сыграет на чемпионате мира в Катаре.

В течение десяти дней вердикт комитета можно обжаловать.