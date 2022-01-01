Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой клуб дороже?
Тест: какой клуб дороже?
2 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
Музыкальный тест: старше футболист или песня?
3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?

Эквадор сыграет на ЧМ-2022. ФИФА отказала в дисквалификации сборной

Дисциплинарный комитет ФИФА вынес решение по делу сборной Эквадора.

В Чили добивались дисквалификации эквадорской команды из-за участия в матчах отбора ЧМ-2022 Байрона Кастильо, которого обвинили в использовании фальшивых документов.

Проанализировав заявления всех заинтересованных сторон, ФИФА решила не дисквалифицировать Эквадор, то есть сборная сыграет на чемпионате мира в Катаре.

В течение десяти дней вердикт комитета можно обжаловать.

  • Соперники Эквадора на ЧМ-2022 – Катар, Нидерланды и Сенегал.
  • Кастильо, по версии чилийцев, родился в Колумбии и получил поддельное свидетельство о рождении.

Новости по теме
Эквадор могут исключить с ЧМ-2022 из-за защитника-колумбийца. Сборная Чили представила все доказательства 11
Сборная Чили может заменить Эквадор на ЧМ-2022 1
Сборная Катара не откроет ЧМ-2022 из-за желания эмира устроить фейерверк вечером (ESPN) 19
Источник: сайт ФИФА

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:56
Комментарии4
...
  • ...
    Рейтинг: +65383

    portero 35 секунд назад

    Хорошее решение, нефиг копаться в чужом огороде...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +930

    Лфшт 1 час назад

    На поле надо было играть, а справками махать. Вы же гордые люди всё таки, не уподобайтесь гейской Европе

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +580

    SinyaaPyll > Лфшт 29 минут назад

    Латиносы - самые хитрые и подлые в футболе.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1439

    Alex Y 1 час назад

    Ну и правильно)

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11