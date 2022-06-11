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  • «Если гей полезен, приносит результат – пусть играет». Канчельскис – о каминг-ауте футболистов

«Если гей полезен, приносит результат – пусть играет». Канчельскис – о каминг-ауте футболистов

11 июня 2022, 18:45
16

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис рассказал об отношении к последним каминг-аутам в футболе.

«Есть ли в российском футболе геи? Ну не знаю, откуда мне знать? В теории всe может быть. Давно была какая-то информация, что есть «команда-гей». В моей команде никогда не было геев. Это самое главное.

Всe, конечно, случается. Может быть, кто-то признается в российском футболе, что он гей. Сам сделает заявление, признается.

В моих командах не было геев. Поддерживаю ли я геев в футболе? Честно, не знаю, как ответить на этот вопрос. Если гея воспринимают в команде нормально, тогда футболист может играть. Гей – это тоже человек, полезен команде – играет.

Всe зависит от внутреннего настроения в коллективе. Если гей полезен команде, приносит результат, в коллективе нормальная атмосфера – пусть играет, а если всe наоборот – в коллективе недопонимание или не приносит пользу – надо сказать спасибо и разойтись», – сказал Канчельскис.

  • Весной каминг-аут сделал защитник «Блэкпула» Джек Дэниэлс.
  • Канчельскис несколько лет играл в Европе.
  • В России футбольных каминг-аутов не было.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Канчельскис Андрей
Комментарии (16)
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Fialet
1654964943
Если чел в очко долбится втихаря, это его личное дело, но если он заявляет об этом всему миру, рекламируя гомосекство, то гнать его нахер, это может быть заразно.
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фанат джигурды
1654965993
Если гей полезен команде, приносит результат, в коллективе нормальная атмосфера – пусть играет А если сыграли плохо, то виноват пи...ас, и ему надо фотокарточку рихтануть.
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Fusballer
1654966269
Дзюба был вполне полезен.
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111Hunter111
1654969209
а другой команде которая будет здороваться с п...м
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Томик
1654972668
Главное в команде - коллектив. А какой нахер будет коллектив, когда у тебя пи.оры в футбол играют с людьми.
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Loko_Roma
1654972989
Ребята какая нахер разница кто кого куда и с кем долбится, главное что бы пиво варилось. Все с днем пива!!!
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kvm
1654974807
есть «команда-гей» и их цвет голубой и вы все их знаете...
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mutabor0992
1654979598
Как же уже надоел этот алкаш!
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SPACE TRUCKIN
1655015963
по мне - личное дело каждого...только не надо пропагандировать...думаю,в российском футболе нет и не будет геев или,по крайней мере,каминг аутов - всё таки у нас в крови нетерпимость к таким людям...
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