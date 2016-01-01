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«Если гей полезен, приносит результат – пусть играет». Канчельскис – о каминг-ауте футболистов

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис рассказал об отношении к последним каминг-аутам в футболе.

«Есть ли в российском футболе геи? Ну не знаю, откуда мне знать? В теории всe может быть. Давно была какая-то информация, что есть «команда-гей». В моей команде никогда не было геев. Это самое главное.

Всe, конечно, случается. Может быть, кто-то признается в российском футболе, что он гей. Сам сделает заявление, признается.

В моих командах не было геев. Поддерживаю ли я геев в футболе? Честно, не знаю, как ответить на этот вопрос. Если гея воспринимают в команде нормально, тогда футболист может играть. Гей – это тоже человек, полезен команде – играет.

Всe зависит от внутреннего настроения в коллективе. Если гей полезен команде, приносит результат, в коллективе нормальная атмосфера – пусть играет, а если всe наоборот – в коллективе недопонимание или не приносит пользу – надо сказать спасибо и разойтись», – сказал Канчельскис.

  • Весной каминг-аут сделал защитник «Блэкпула» Джек Дэниэлс.
  • Канчельскис несколько лет играл в Европе.
  • В России футбольных каминг-аутов не было.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +13948

    Fusballer 17 минут назад

    Дзюба был вполне полезен.

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    Рейтинг: +2427

    фанат джигурды 22 минуты назад

    Если гей полезен команде, приносит результат, в коллективе нормальная атмосфера – пусть играет

    А если сыграли плохо, то виноват пи...ас, и ему надо фотокарточку рихтануть.

    1
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    Рейтинг: +254

    Fialet 40 минут назад

    Если чел в очко долбится втихаря, это его личное дело, но если он заявляет об этом всему миру, рекламируя гомосекство, то гнать его нахер, это может быть заразно.

    2
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    Рейтинг: +583

    SinyaaPyll > Fialet 25 минут назад

    Что значит "рекламируя гомосекство"? Каждый раз когда кто--то совершает каминг-аут, Вы начинаете испытывать острую потребность в мужской ласке?

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    Рейтинг: +254

    Fialet > SinyaaPyll 3 минуты назад

    Поясняю. Когда такие вещи происходят в тайне, то каждый принимает такие вещи на свой страх и риск. А когда об этом говорят в каждой новости, это становится как бы модно, И многие на это могут повестись. И мир покатится всё глубже и глубже в дерьмо.

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    Рейтинг: +262

    Номэд 46 минут назад

    В светлосинем бомжатнике явно все геи.

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