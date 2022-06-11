«Если гей полезен, приносит результат – пусть играет». Канчельскис – о каминг-ауте футболистов

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис рассказал об отношении к последним каминг-аутам в футболе.

«Есть ли в российском футболе геи? Ну не знаю, откуда мне знать? В теории всe может быть. Давно была какая-то информация, что есть «команда-гей». В моей команде никогда не было геев. Это самое главное.

Всe, конечно, случается. Может быть, кто-то признается в российском футболе, что он гей. Сам сделает заявление, признается.

В моих командах не было геев. Поддерживаю ли я геев в футболе? Честно, не знаю, как ответить на этот вопрос. Если гея воспринимают в команде нормально, тогда футболист может играть. Гей – это тоже человек, полезен команде – играет.

Всe зависит от внутреннего настроения в коллективе. Если гей полезен команде, приносит результат, в коллективе нормальная атмосфера – пусть играет, а если всe наоборот – в коллективе недопонимание или не приносит пользу – надо сказать спасибо и разойтись», – сказал Канчельскис.