«Лацио» вслед за «Наполи» опроверг интерес к Дзюбе

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре сообщил, что бывший форвард «Зенита» Артем Дзюба не входил в шорт-лист клуба.
Ранее футбольный агент Александр Маньяков рассказал, что неназванный итальянский гранд хотел заполучить россиянина.
В «Наполи» заявили, что эта новость их не касается. «Лацио» дал аналогичный ответ.
«Это неправда, что мы интересовались Дзюбой в 2020 году», – сказал Таре.
- 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Сейчас нападающий имеет статус свободного агента.
Источник: «Чемпионат»