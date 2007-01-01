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«Лацио» вслед за «Наполи» опроверг интерес к Дзюбе

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре сообщил, что бывший форвард «Зенита» Артем Дзюба не входил в шорт-лист клуба.

Ранее футбольный агент Александр Маньяков рассказал, что неназванный итальянский гранд хотел заполучить россиянина.

В «Наполи» заявили, что эта новость их не касается. «Лацио» дал аналогичный ответ.

«Это неправда, что мы интересовались Дзюбой в 2020 году», – сказал Таре.

  • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Сейчас нападающий имеет статус свободного агента.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16891

    Garrincha58 1 час назад

    опять побасенки маньякина делать ему нечего

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