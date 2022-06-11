«Лацио» вслед за «Наполи» опроверг интерес к Дзюбе

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре сообщил, что бывший форвард «Зенита» Артем Дзюба не входил в шорт-лист клуба.

Ранее футбольный агент Александр Маньяков рассказал, что неназванный итальянский гранд хотел заполучить россиянина.

В «Наполи» заявили, что эта новость их не касается. «Лацио» дал аналогичный ответ.

«Это неправда, что мы интересовались Дзюбой в 2020 году», – сказал Таре.