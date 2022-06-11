«Никогда не интересовались». «Наполи» – о Дзюбе

Сегодня футбольный агент Александр Маньяков рассказал о несостоявшемся переходе форварда Артема Дзюбы в итальянский топ-клуб.

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли заявил, что эта новость не касается неаполитанцев.

«Мы никогда не интересовались Дзюбой. Это нас не касается», – сказал Джинтоли.