«Никогда не интересовались». «Наполи» – о Дзюбе

Либо Маньяков, либо Наполи врут. Склоняюсь к первому варианту. Не исключая второго. Ведь в Наполи рулевым сейчас Спалетти.
Сегодня футбольный агент Александр Маньяков рассказал о несостоявшемся переходе форварда Артема Дзюбы в итальянский топ-клуб.
Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли заявил, что эта новость не касается неаполитанцев.
«Мы никогда не интересовались Дзюбой. Это нас не касается», – сказал Джинтоли.
- 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Сейчас нападающий имеет статус свободного агента.