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«Никогда не интересовались». «Наполи» – о Дзюбе

Сегодня футбольный агент Александр Маньяков рассказал о несостоявшемся переходе форварда Артема Дзюбы в итальянский топ-клуб.

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли заявил, что эта новость не касается неаполитанцев.

«Мы никогда не интересовались Дзюбой. Это нас не касается», – сказал Джинтоли.

  • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Сейчас нападающий имеет статус свободного агента.

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +15863

    Cleaner 2 часа назад

    Либо Маньяков, либо Наполи врут. Склоняюсь к первому варианту. Не исключая второго. Ведь в Наполи рулевым сейчас Спалетти.

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