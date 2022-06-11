Яхья объяснил свой уход из «Спартака»

Бывший технический директор академии «Спартака» Антар Яхья рассказал, почему он покинул московский клуб.
– Можете ли вы рассказать о причинах отъезда?
– Она всего одна: у моей мамы проблемы со здоровьем. Я покинул дом совсем юным, чтобы стать футболистом, и все эти годы проводил с ней не так много времени. Сейчас, в такой ситуации, я очень хочу быть рядом с ней.
- Яхья работал в «Спартаке» с 17 января.
- Москвичи финишировали 10-ми в РПЛ и выиграли Кубок России.
Источник: сайт академии «Спартака»