Яхья объяснил свой уход из «Спартака»

Бывший технический директор академии «Спартака» Антар Яхья рассказал, почему он покинул московский клуб.

– Можете ли вы рассказать о причинах отъезда?

– Она всего одна: у моей мамы проблемы со здоровьем. Я покинул дом совсем юным, чтобы стать футболистом, и все эти годы проводил с ней не так много времени. Сейчас, в такой ситуации, я очень хочу быть рядом с ней.