Яхья покинул пост технического директора академии «Спартака». Он проработал в клубе менее пяти месяцев

«Спартак» объявил об уходе еще одного иностранного специалиста.
Клуб покинул технический директор академии Антар Яхья.
«Известный в прошлом защитник сборной Алжира принял такое решение по семейным обстоятельствам, что было встречено руководством нашего клуба с полным пониманием.
Наш клуб искренне благодарит его за проделанную работу, желает семейного благополучия и успехов в карьере», – говорится в официальном заявлении.
- Яхья работал в «Спартаке» с 17 января.
- Ранее ушел главный тренер команды итальянец Паоло Ваноли.
- Москвичи финишировали 10-ми в РПЛ и выиграли Кубок России.
Источник: сайт «Спартака»