Яхья покинул пост технического директора академии «Спартака». Он проработал в клубе менее пяти месяцев

«Спартак» объявил об уходе еще одного иностранного специалиста.

Клуб покинул технический директор академии Антар Яхья.

«Известный в прошлом защитник сборной Алжира принял такое решение по семейным обстоятельствам, что было встречено руководством нашего клуба с полным пониманием.

Наш клуб искренне благодарит его за проделанную работу, желает семейного благополучия и успехов в карьере», – говорится в официальном заявлении.