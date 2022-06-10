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Яхья покинул пост технического директора академии «Спартака». Он проработал в клубе менее пяти месяцев

«Спартак» объявил об уходе еще одного иностранного специалиста.

Клуб покинул технический директор академии Антар Яхья.

«Известный в прошлом защитник сборной Алжира принял такое решение по семейным обстоятельствам, что было встречено руководством нашего клуба с полным пониманием.

Наш клуб искренне благодарит его за проделанную работу, желает семейного благополучия и успехов в карьере», – говорится в официальном заявлении.

  • Яхья работал в «Спартаке» с 17 января.
  • Ранее ушел главный тренер команды итальянец Паоло Ваноли.
  • Москвичи финишировали 10-ми в РПЛ и выиграли Кубок России.

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Источник: сайт «Спартака»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +10477

    Алексей З 34 минуты назад

    Бомбардир , а что вас так движуха в спартаковской академии беспокоит.
    Давайте про питерского протеже , Кержакова, поговорим.
    Как так получается, сохранил команду в РПЛ и вдруг не нужен.
    Вы же своих не бросаете ? Этого Яхья знали 10 человек , а Кержа вся страна. Выполняете заказ от Газпрома ? На корню вас купили ?

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