Главные новости дня. 33-летний Абаскаль возглавил «Спартак»; Суперкубок России разыграют на «Газпром Арене»

УЕФА может наказать Германию за игру в форме женской сборной.

19-летний Захарян второй год подряд признан игроком сезона в «Динамо».

33-летний Абаскаль – новый тренер «Спартака».

Зидан возглавит «ПСЖ». Клуб выполнил все условия тренера (Mundo Deportivo).

Официально: число команд в ФНЛ сокращено с 20 до 18.

Зарема: «Пусть «Зенит» сразу забирает Суперкубок на вечное хранение и золотые медали Гран-при на десять лет вперед. У нас наивных нет».

«Все разлетелось, как карточный домик». Зарема – о российском футболе.

Официально: Санкт-Петербург примет матч за Суперкубок России.

Канчельскис: «Спартак» – чемпион России по нытью».

Официально: «Нижний Новгород» переименован в «Пари НН».

«Спартак» проводит консультации насчет бойкота Суперкубка против «Зенита».