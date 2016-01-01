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Главные новости дня. 33-летний Абаскаль возглавил «Спартак»; Суперкубок России разыграют на «Газпром Арене»

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Источник: Бомбардир.ру

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