«Спартак» проводит консультации насчет бойкота Суперкубка против «Зенита»

В «Спартаке» по-прежнему намерены бойкотировать матч за Суперкубок России против «Зенита». Клуб ведет юридические консультации по вопросу.
Если бойкот случится, с «Зенитом» сыграет другая команда.
- Трофей 9 июля должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
- Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
- После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.
Источник: телеграм-канал «Первый спорт»