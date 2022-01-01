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«Спартак» проводит консультации насчет бойкота Суперкубка против «Зенита»

В «Спартаке» по-прежнему намерены бойкотировать матч за Суперкубок России против «Зенита». Клуб ведет юридические консультации по вопросу.

Если бойкот случится, с «Зенитом» сыграет другая команда.

  • Трофей 9 июля должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
  • Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
  • После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.

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Источник: телеграм-канал «Первый спорт»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +11566

    BRO_football 14 минут назад

    Я вот ни разу не фанат Спартака, но считаю, что Зенит и РФС совсем охренели! Надо было играть на нейтральном поле и плевать сколько там клубы и РФС заработают.

    3
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    Рейтинг: +15778

    ilichkadr 39 минут назад

    Да уж, зря свинарнику кубок отдали.

    0
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    Рейтинг: +6893

    nik55 > ilichkadr 29 минут назад

    зря тебя родители зачали

    2
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    Рейтинг: +244

    Боцман52 > ilichkadr 25 минут назад

    Да заберите уже и кубок. И матч за супер кубок играйте сами с собой. Вот вам радости будет.

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    Рейтинг: +7754

    R_a_i_n > ilichkadr 5 минут назад

    Зря папа тебя на стенку не кончил.

    0
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    Рейтинг: +16879

    Garrincha58 44 минуты назад

    Консультируются с психотерапевтами у всех у них боязнь Питера после 7-1

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