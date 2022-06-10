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  • «Спартак» проводит консультации насчет бойкота Суперкубка против «Зенита»

«Спартак» проводит консультации насчет бойкота Суперкубка против «Зенита»

10 июня 2022, 19:01
27

В «Спартаке» по-прежнему намерены бойкотировать матч за Суперкубок России против «Зенита». Клуб ведет юридические консультации по вопросу.

Если бойкот случится, с «Зенитом» сыграет другая команда.

  • Трофей 9 июля должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
  • Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
  • После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.

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Источник: телеграм-канал «Первый спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (27)
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Garrincha58
1654877964
Консультируются с психотерапевтами у всех у них боязнь Питера после 7-1
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ilichkadr
1654878255
Да уж, зря свинарнику кубок отдали.
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BRO_football
1654879719
Я вот ни разу не фанат Спартака, но считаю, что Зенит и РФС совсем охренели! Надо было играть на нейтральном поле и плевать сколько там клубы и РФС заработают.
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k611
1654880856
Во главе должен быть спортивный принцип (нейтральное поле). К ЧМ сделали хорошие стадионы, есть же не только Москва и Санкт-Петербург. Нет же, миром правят деньги, доходы видите ли там больше... Не дело это, необходимо учитывать интересы двух команд, а не ставить во главу угла финансовые вопросы...
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vladimir-7
1654881552
Да выйдет спартак на игру с Зенитом, как миленький, так, как обычно, только пугает.
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R_a_i_n
1654882004
Можно было сделать супертматч. Но Газпром решил все обос...
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Из Твери Леха
1654883054
спартак, не будь как польша. та тоже красно-бледная.
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шахта Заполярная
1654884581
Спартак не гонится за тем, что бы любым путем урвать этот кубок. Спартак за равные условия для обоих команд, а не за привилегии одной.
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порт
1654887558
А может за одно и с чемпионата снимутся, ведь хотели.
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Томик
1654890713
Надо на поле выходить и после свистка выстроиться и поаплодировать. Я не вижу другого выхода - в лицо плюют, твари.
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