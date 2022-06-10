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  • Зарема: «Пусть «Зенит» сразу забирает Суперкубок на вечное хранение и золотые медали Гран-при на десять лет вперед. У нас наивных нет»

Зарема: «Пусть «Зенит» сразу забирает Суперкубок на вечное хранение и золотые медали Гран-при на десять лет вперед. У нас наивных нет»

10 июня 2022, 14:45
27

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о предстоящем матче за Суперкубок России против «Зенита», который собираются провести в Санкт-Петербурге.

«Впереди – Суперкубок. У меня к этому суперфиналу отношение скептически-ироничное. Мероприятие еще более забавное, чем Кубок Матч Премьер, от которого «Спартак» отказался в этом году.

Выигрыш и раньше не давал ничего существенного, а в случае проигрыша – много разных «фууу». Удачи ЦСКА, пусть они разбавят все оттенки голубой формы.

Сам факт, что место и время проведения Суперкубка не были определены заранее – до финала Кубка России – уже говорит обо всем. Хотя сейчас принято затягивать оооочень надолго – будь то принятие нового лимита на легионеров или решение о количестве команд в лиге.

Зато есть время и регламенты новые выдумать – например, с чего-то вдруг проводить не одну игру, а две. В руководстве РФС топ-менеджмент «Газпрома» находится явно не для того, чтобы такой матч игрался на нейтральном поле.

Смешат лозунги тех, кто говорит: «Выходите и бейтесь!». Благородные лозунги во имя интересов «Зенита». У нас наивных нет. Вы хотите устроить игрища для потехи кого?

Кстати, мы даже новый ролик снимать не планируем, не стоит это событие какого-либо креатива. Да и прежнее промо будет актуально еще не один год.

Логика РФС ясна. Раньше помимо «Зенита» нужна была команда, которая может добывать очки для общей корзины России, поэтому с нами как-то считались. А теперь можно не церемониться.

Есть предложение: пусть «Зенит» сразу забирает Суперкубок на вечное хранение и золотые медали Гран-при на 10 лет вперед, нашьет всем игрокам костюмы супергероев и устраивает поздравительные коридоры хоть каждую неделю, транслируя все свои матчи в кинотеатрах по всей стране.

Звезды недостающие тоже пусть пришьет. Тогда, возможно, произойдет рокировка, и... следующему фарму разрешат стать чемпионом один разочек.

Играть или бойкотировать – вот что обсуждают болельщики, а не футбол, которого больше нет. Даже судей еще не назначили, а шоу уже началось», – написала Зарема в своем блоге на Sports.ru.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Салихова Зарема
Комментарии (27)
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ilichkadr
1654862602
Похоже, что крышу Зареме снесло конкретно, хотя, вполне возможно, её и не было?
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_Scorpio_
1654864623
К чему весь этот цирк?) Если бы игру решили проводить в Москве, то Зенит бы такую истерику не устраивал. И что вообще за логика, в Москве - честно, в Петербурге - не честно... Спартак в этом году нигде нормально играть не может-)
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paracetamol
1654864776
У нас наивных нет, есть идиоты. Я первая среди них - сказала Зарема.
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R_a_i_n
1654865166
Зарема как маленький ребенок из сказки про голого короля.
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Artemka444
1654865863
Маразм не лечится однако!!!
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Давид59
1654866936
Вообще-то Лужники сперва обсуждались. Она об этом даже не упомянула.
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Spirit_78
1654868398
Вот именно поэтому я хотел, чтобы кубок выиграло Динамо. Они не такие токсичные. Сейчас во всех СМИ сплошная вонь от красно-белого сообщества.
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ААМ
1654869480
Раньше была "женщина, которая поёт", а сейчас "женщина, которая лает из околофутбольной подворотни".
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NewLife
1654869662
Забздели бомже блеклые играть на нейтральном поле )))
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моэм
1654870036
Многовато эмоций , но суть остаётся одна : Зенит фактически назначил себе стадион , где им удобно и он же назначит судей на матч ... могут поставить кого угодно , даже Вилкова ...и кто поверит после этого в честную игру ???
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