Зарема: «Пусть «Зенит» сразу забирает Суперкубок на вечное хранение и золотые медали Гран-при на десять лет вперед. У нас наивных нет»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о предстоящем матче за Суперкубок России против «Зенита», который собираются провести в Санкт-Петербурге.

«Впереди – Суперкубок. У меня к этому суперфиналу отношение скептически-ироничное. Мероприятие еще более забавное, чем Кубок Матч Премьер, от которого «Спартак» отказался в этом году.

Выигрыш и раньше не давал ничего существенного, а в случае проигрыша – много разных «фууу». Удачи ЦСКА, пусть они разбавят все оттенки голубой формы.

Сам факт, что место и время проведения Суперкубка не были определены заранее – до финала Кубка России – уже говорит обо всем. Хотя сейчас принято затягивать оооочень надолго – будь то принятие нового лимита на легионеров или решение о количестве команд в лиге.

Зато есть время и регламенты новые выдумать – например, с чего-то вдруг проводить не одну игру, а две. В руководстве РФС топ-менеджмент «Газпрома» находится явно не для того, чтобы такой матч игрался на нейтральном поле.

Смешат лозунги тех, кто говорит: «Выходите и бейтесь!». Благородные лозунги во имя интересов «Зенита». У нас наивных нет. Вы хотите устроить игрища для потехи кого?

Кстати, мы даже новый ролик снимать не планируем, не стоит это событие какого-либо креатива. Да и прежнее промо будет актуально еще не один год.

Логика РФС ясна. Раньше помимо «Зенита» нужна была команда, которая может добывать очки для общей корзины России, поэтому с нами как-то считались. А теперь можно не церемониться.

Есть предложение: пусть «Зенит» сразу забирает Суперкубок на вечное хранение и золотые медали Гран-при на 10 лет вперед, нашьет всем игрокам костюмы супергероев и устраивает поздравительные коридоры хоть каждую неделю, транслируя все свои матчи в кинотеатрах по всей стране.

Звезды недостающие тоже пусть пришьет. Тогда, возможно, произойдет рокировка, и... следующему фарму разрешат стать чемпионом один разочек.

Играть или бойкотировать – вот что обсуждают болельщики, а не футбол, которого больше нет. Даже судей еще не назначили, а шоу уже началось», – написала Зарема в своем блоге на Sports.ru.