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Зарема: «Пусть «Зенит» сразу забирает Суперкубок на вечное хранение и золотые медали Гран-при на десять лет вперед. У нас наивных нет»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о предстоящем матче за Суперкубок России против «Зенита», который собираются провести в Санкт-Петербурге.

«Впереди – Суперкубок. У меня к этому суперфиналу отношение скептически-ироничное. Мероприятие еще более забавное, чем Кубок Матч Премьер, от которого «Спартак» отказался в этом году.

Выигрыш и раньше не давал ничего существенного, а в случае проигрыша – много разных «фууу». Удачи ЦСКА, пусть они разбавят все оттенки голубой формы.

Сам факт, что место и время проведения Суперкубка не были определены заранее – до финала Кубка России – уже говорит обо всем. Хотя сейчас принято затягивать оооочень надолго – будь то принятие нового лимита на легионеров или решение о количестве команд в лиге.

Зато есть время и регламенты новые выдумать – например, с чего-то вдруг проводить не одну игру, а две. В руководстве РФС топ-менеджмент «Газпрома» находится явно не для того, чтобы такой матч игрался на нейтральном поле.

Смешат лозунги тех, кто говорит: «Выходите и бейтесь!». Благородные лозунги во имя интересов «Зенита». У нас наивных нет. Вы хотите устроить игрища для потехи кого?

Кстати, мы даже новый ролик снимать не планируем, не стоит это событие какого-либо креатива. Да и прежнее промо будет актуально еще не один год.

Логика РФС ясна. Раньше помимо «Зенита» нужна была команда, которая может добывать очки для общей корзины России, поэтому с нами как-то считались. А теперь можно не церемониться.

Есть предложение: пусть «Зенит» сразу забирает Суперкубок на вечное хранение и золотые медали Гран-при на 10 лет вперед, нашьет всем игрокам костюмы супергероев и устраивает поздравительные коридоры хоть каждую неделю, транслируя все свои матчи в кинотеатрах по всей стране.

Звезды недостающие тоже пусть пришьет. Тогда, возможно, произойдет рокировка, и... следующему фарму разрешат стать чемпионом один разочек.

Играть или бойкотировать – вот что обсуждают болельщики, а не футбол, которого больше нет. Даже судей еще не назначили, а шоу уже началось», – написала Зарема в своем блоге на Sports.ru.

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Источник: Sports.ru

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Комментарии9
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    Рейтинг: +960

    jek718875 17 минут назад

    Ай да молодец!++++!

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    Рейтинг: +2584

    Freyk 18 минут назад

    Играть или бойкотировать — обсуждает один «Спартак», а не болельщики. Сами раздули скандал и делают вид, что это всё «народные волнения».

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    Рейтинг: +244

    Номэд 18 минут назад

    Поэтому физрука сИмака и подписали сразу на три года. Еврокубки не светят, а в рпл всё куплено гаСпромом. Вечный позор бомжарне.

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    Рейтинг: +15770

    ilichkadr 19 минут назад

    Похоже, что крышу Зареме снесло конкретно, хотя, вполне возможно, её и не было?

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    Рейтинг: +3093

    Беспонтий 20 минут назад

    вот и вонь подрейтузная признаёт главенствующую роль зенита на десять лет вперёд
    прислали рыжего испанца вместо итальянца
    горюшко горе

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    Рейтинг: +3767

    serppion 22 минуты назад

    Баба - есть баба.

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    Рейтинг: +73

    Akarin > serppion 19 минут назад

    Не надо тут сексизма, дело не в том, что Зарема баба, а в том, что она тупой человек.

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    Рейтинг: +2760

    acor94 23 минуты назад

    Ладно, парни, погнали за кубком, Зареме он не нужен.

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    Рейтинг: +73

    Akarin 27 минут назад

    Зарема, иди *****

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