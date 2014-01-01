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«Все разлетелось, как карточный домик». Зарема – о российском футболе

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, указала на проблемы, с которыми столкнулся клуб в условиях санкций против российского футбола.

«Есть процессы, на которые мы не можем повлиять и контролировать. Уходят дорогие спонсоры, с которыми у клуба были налажены устойчивые взаимовыгодные отношения. Не появятся крутейшие продукты от новых иностранных партнеров.

Стали экономически бессмысленны наши рекорды в социальных сетях. Теперь весь пыл направлен на внутреннего потребителя контента с нулевой доходностью, увы.

Вслед за спонсорами уходит тренер, который подарил болельщикам незабываемую победу в Кубке. Эту победу у нас никто не отнимет. Done.

Только раньше мы после этого успеха играли бы в Европе и прославляли там имя «Спартака», росла бы трансферная стоимость игроков – и болельщики без Fan ID, но с пивом в руке посетили бы матчи любимой команды.

Медиа выпустили бы новые ролики наподобие тех, что с Молодым Папой, поджаренными макаронами и попытками загнать орла в клетку.

Но все разлетелось, как карточный домик. Full House не собрать теперь никому», – написала Зарема в своем блоге на Sports.ru.

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Источник: Sports.ru

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Комментарии9
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    Рейтинг: +10213

    alp 11 минут назад

    "прославляли там имя «Спартака»" спартак успешно выступает в европе? не знал!!!

    0
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    Рейтинг: +10444

    Алексей З 23 минуты назад

    В отличие от всех представителей 16 клубов , слышим только Зарему.
    Вот вам разница свободного человека от "бюджетников ".
    Спартак для них как бельмо на глазу, давно бы раздавили , но бояться миллионный отряд болел по всей стране. Финал Кубка их удивил и напугал, 50 000 хором поют и ни одной драки.

    1
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    Рейтинг: +157

    Африк@нская 4yмa cвинeй > Алексей З 4 минуты назад

    Придурок, у вас убытку на 2 лярда в год, так с хера ли ты на бюджетников киваешь ?

    0
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    Рейтинг: +14273

    NewLife 51 минуту назад

    Все правильно, к сожалению.

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +157

    Африк@нская 4yмa cвинeй 1 час назад

    Забирай с собой всех подсвинков и уйопуй накуй из страны

    2
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    Рейтинг: +3098

    Беспонтий 1 час назад

    кокос е.ашит не иначе
    с другого такую пургу не нагнать

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    Рейтинг: +23133

    JTherry > Беспонтий 1 час назад

    что ты "пургой" называешь: спонсоры разлетелись, клубы будут бесцельно соревноваться, устраивая междусобойчик на поле, стоимость игроков не будет расти, газпрём приватизировал футбол или что..? права, к сожалению, Зарема...

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    Рейтинг: +395

    guron88 1 час назад

    То ли ещё будет....

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    Рейтинг: +5656

    Давид59 1 час назад

    Смело! Молодец! Так и есть!

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