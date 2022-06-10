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  • «Все разлетелось, как карточный домик». Зарема – о российском футболе

«Все разлетелось, как карточный домик». Зарема – о российском футболе

10 июня 2022, 15:46
9

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, указала на проблемы, с которыми столкнулся клуб в условиях санкций против российского футбола.

«Есть процессы, на которые мы не можем повлиять и контролировать. Уходят дорогие спонсоры, с которыми у клуба были налажены устойчивые взаимовыгодные отношения. Не появятся крутейшие продукты от новых иностранных партнеров.

Стали экономически бессмысленны наши рекорды в социальных сетях. Теперь весь пыл направлен на внутреннего потребителя контента с нулевой доходностью, увы.

Вслед за спонсорами уходит тренер, который подарил болельщикам незабываемую победу в Кубке. Эту победу у нас никто не отнимет. Done.

Только раньше мы после этого успеха играли бы в Европе и прославляли там имя «Спартака», росла бы трансферная стоимость игроков – и болельщики без Fan ID, но с пивом в руке посетили бы матчи любимой команды.

Медиа выпустили бы новые ролики наподобие тех, что с Молодым Папой, поджаренными макаронами и попытками загнать орла в клетку.

Но все разлетелось, как карточный домик. Full House не собрать теперь никому», – написала Зарема в своем блоге на Sports.ru.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Салихова Зарема
Комментарии (9)
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Давид59
1654866405
Смело! Молодец! Так и есть!
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guron88
1654866542
То ли ещё будет....
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Беспонтий
1654866802
кокос е.ашит не иначе с другого такую пургу не нагнать
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NewLife
1654869385
Все правильно, к сожалению.
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alp
1654871842
"прославляли там имя «Спартака»" спартак успешно выступает в европе? не знал!!!
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