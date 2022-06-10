«Все разлетелось, как карточный домик». Зарема – о российском футболе

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, указала на проблемы, с которыми столкнулся клуб в условиях санкций против российского футбола.

«Есть процессы, на которые мы не можем повлиять и контролировать. Уходят дорогие спонсоры, с которыми у клуба были налажены устойчивые взаимовыгодные отношения. Не появятся крутейшие продукты от новых иностранных партнеров.

Стали экономически бессмысленны наши рекорды в социальных сетях. Теперь весь пыл направлен на внутреннего потребителя контента с нулевой доходностью, увы.

Вслед за спонсорами уходит тренер, который подарил болельщикам незабываемую победу в Кубке. Эту победу у нас никто не отнимет. Done.

Только раньше мы после этого успеха играли бы в Европе и прославляли там имя «Спартака», росла бы трансферная стоимость игроков – и болельщики без Fan ID, но с пивом в руке посетили бы матчи любимой команды.

Медиа выпустили бы новые ролики наподобие тех, что с Молодым Папой, поджаренными макаронами и попытками загнать орла в клетку.

Но все разлетелось, как карточный домик. Full House не собрать теперь никому», – написала Зарема в своем блоге на Sports.ru.