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  • Гендиректор «Сочи»: «Сыграть в Суперкубке вместо «Спартака»? А кто-то уже отказался разве?!»

Гендиректор «Сочи»: «Сыграть в Суперкубке вместо «Спартака»? А кто-то уже отказался разве?!»

10 июня 2022, 18:29
6

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко не стал отвечать на вопрос о готовности команды заменить «Спартак» в матче за Суперкубок России.

  • РФС утвердил Санкт-Петербург местом проведения игры.
  • Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
  • После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.

«Готовы ли сыграть в Суперкубке вместо «Спартака»? А кто-то уже отказался разве?!

Давайте без «если». С утра до вечера какие-то слухи постоянно», – сказал Рубашко.

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Источник: Sport24
Россия. М-лига Зенит Спартак Сочи
Комментарии (6)
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Павелий
1654876396
Мы давно знаем, что Газпрому "своё Рубашко" ближе к тел... к Зениту.
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Garrincha58
1654876724
было бы лучше если вместо нытящего Спартака сыграла Сочи
Ответить
portero
1654880338
Пусть сыграют, раз Спартак уже сдался!!!
Ответить
B.G.
1654880841
С какого фуя сочи? Оно что, играло в 1/2 финала КР?
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