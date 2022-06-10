Гендиректор «Сочи»: «Сыграть в Суперкубке вместо «Спартака»? А кто-то уже отказался разве?!»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко не стал отвечать на вопрос о готовности команды заменить «Спартак» в матче за Суперкубок России.

РФС утвердил Санкт-Петербург местом проведения игры.

Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».

После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.

«Готовы ли сыграть в Суперкубке вместо «Спартака»? А кто-то уже отказался разве?!

Давайте без «если». С утра до вечера какие-то слухи постоянно», – сказал Рубашко.