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Гендиректор «Сочи»: «Сыграть в Суперкубке вместо «Спартака»? А кто-то уже отказался разве?!»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко не стал отвечать на вопрос о готовности команды заменить «Спартак» в матче за Суперкубок России.

  • РФС утвердил Санкт-Петербург местом проведения игры.
  • Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
  • После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.

«Готовы ли сыграть в Суперкубке вместо «Спартака»? А кто-то уже отказался разве?!

Давайте без «если». С утра до вечера какие-то слухи постоянно», – сказал Рубашко.

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Источник: Sport24

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Комментарии4
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    Рейтинг: +65383

    portero 4 минуты назад

    Пусть сыграют, раз Спартак уже сдался!!!

    0
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    Рейтинг: +16879

    Garrincha58 1 час назад

    было бы лучше если вместо нытящего Спартака сыграла Сочи

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +7754

    R_a_i_n > Garrincha58 1 час назад

    Вам дай волю, вы весь чемпионат газпромовскмй сделаете.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +5482

    Павелий 1 час назад

    Мы давно знаем, что Газпрому "своё Рубашко" ближе к тел... к Зениту.

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