Ребров попрощался с Ваноли: «Ci vediamo, ragazzi»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров отреагировал на уход Паоло Ваноли с поста главного тренера команды.

«Было не так много времени поработать вместе. Но все сделали большой вклад в историю клуба.

Спасибо за все и успехов в работе! Ci vediamo, ragazzi (Увидимся – перевод «Бомбардира»), – написал Ребров в своем телеграм-канале.