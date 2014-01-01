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Ребров попрощался с Ваноли: «Ci vediamo, ragazzi»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров отреагировал на уход Паоло Ваноли с поста главного тренера команды.

«Было не так много времени поработать вместе. Но все сделали большой вклад в историю клуба.

Спасибо за все и успехов в работе! Ci vediamo, ragazzi (Увидимся – перевод «Бомбардира»), – написал Ребров в своем телеграм-канале.

  • Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года.
  • Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.
  • Итальянец решил уйти по трем причинам.
  • Новым тренером спартаковцев стал 33-летний Гильермо Абаскаль.

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Источник: телеграм-канал Артема Реброва

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Комментарии2
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    Рейтинг: +568

    Solist345345 55 минут назад

    Пощадите Реброва. Он уже не знает, за какой язык браться.

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    Рейтинг: +4291

    mopecekca 1 час назад

    когда же с тобой попрощаются, бесполезный балабол?

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