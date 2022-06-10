Ребров попрощался с Ваноли: «Ci vediamo, ragazzi»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров отреагировал на уход Паоло Ваноли с поста главного тренера команды.
«Было не так много времени поработать вместе. Но все сделали большой вклад в историю клуба.
Спасибо за все и успехов в работе! Ci vediamo, ragazzi (Увидимся – перевод «Бомбардира»), – написал Ребров в своем телеграм-канале.
- Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года.
- Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.
- Итальянец решил уйти по трем причинам.
- Новым тренером спартаковцев стал 33-летний Гильермо Абаскаль.
Источник: телеграм-канал Артема Реброва