Карпин отреагировал на слухи о возвращении в «Спартак»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опроверг информацию о возможном уходе в «Спартак».

«Я уже устал комментировать подобные слухи, появляющиеся в СМИ начиная с марта этого года.

Это очередная дезинформация. По крайней мере я в первый раз об этом слышу», – сказал Карпин.