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Карпин отреагировал на слухи о возвращении в «Спартак»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опроверг информацию о возможном уходе в «Спартак».

«Я уже устал комментировать подобные слухи, появляющиеся в СМИ начиная с марта этого года.

Это очередная дезинформация. По крайней мере я в первый раз об этом слышу», – сказал Карпин.

  • Сегодня стало известно о скорой отставке действующего тренера «Спартака» Паоло Ваноли.
  • Карпин совмещает работу в «Ростове» и сборной России.
  • Ранее он дважды возглавлял «Спартак» (2009-2012 и 2012-2014).

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Источник: Sport24

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Комментарии2
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    Рейтинг: +235

    Salt-N-Pepa 20 минут назад

    Не удивлюсь если уход Ваноли - это тоже пшик и вброс бомж радио. Ваноли все таки физрук, но физрук с кубком. Не то что Валера)

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    Рейтинг: +24851

    vladimir-7 21 минуту назад

    Федун Карпову: " ...и не думай, утоплю тебя в дерьме ...

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