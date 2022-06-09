Карпин отреагировал на слухи о возвращении в «Спартак»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опроверг информацию о возможном уходе в «Спартак».
«Я уже устал комментировать подобные слухи, появляющиеся в СМИ начиная с марта этого года.
Это очередная дезинформация. По крайней мере я в первый раз об этом слышу», – сказал Карпин.
- Сегодня стало известно о скорой отставке действующего тренера «Спартака» Паоло Ваноли.
- Карпин совмещает работу в «Ростове» и сборной России.
- Ранее он дважды возглавлял «Спартак» (2009-2012 и 2012-2014).
Источник: Sport24