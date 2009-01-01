⚡️ Карпин – основной кандидат «Спартака» на замену Ваноли («Матч ТВ»)

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин может возглавить «Спартак».

По информации «Матч ТВ», 53-летний тренер – основной кандидат на замену Паоло Ваноли в «Спартаке».

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что команду возглавит россиянин. Московский клуб может в ближайшие часы объявить об уходе Ваноли.