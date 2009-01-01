⚡️ Карпин – основной кандидат «Спартака» на замену Ваноли («Матч ТВ»)

Даже не смешно, как оо грустно...
Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин может возглавить «Спартак».
По информации «Матч ТВ», 53-летний тренер – основной кандидат на замену Паоло Ваноли в «Спартаке».
Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что команду возглавит россиянин. Московский клуб может в ближайшие часы объявить об уходе Ваноли.
- Карпин дважды возглавлял «Спартак» (2009-2012 и 2012-2014).
- Федун называл тренера «сбитым летчиком».
- Ваноли возглавил «Спартак» в декабре прошлого года.
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