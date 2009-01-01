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⚡️ Карпин – основной кандидат «Спартака» на замену Ваноли («Матч ТВ»)

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин может возглавить «Спартак».

По информации «Матч ТВ», 53-летний тренер – основной кандидат на замену Паоло Ваноли в «Спартаке».

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что команду возглавит россиянин. Московский клуб может в ближайшие часы объявить об уходе Ваноли.

  • Карпин дважды возглавлял «Спартак» (2009-2012 и 2012-2014).
  • Федун называл тренера «сбитым летчиком».
  • Ваноли возглавил «Спартак» в декабре прошлого года.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии32
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    Рейтинг: +65340

    portero 1 минуту назад

    Даже не смешно, как оо грустно...

    0
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    Рейтинг: +14250

    NewLife 7 минут назад

    Помимо названия "тренер" у Валеры что-нибудь (кроме гонора и хамства) за душой еще есть ?

    0
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  • ...
    Рейтинг: +13927

    Fusballer 39 минут назад

    Вброс бомж-тв?

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +516

    Сделаны из Дерева > Fusballer 32 минуты назад

    И к бабки ходить не надо)))

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +566

    Solist345345 44 минуты назад

    Ждём только официальной информации.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +1797

    моэм 49 минут назад

    Карпин многим , если не всем в футболе обязан Спартаку , поэтому просто не имеет права на отказ ... если он для чего то понадобился Спартаку - идти обязан .... конечно для этого придётся смириться и с обидами на Федуна и с "заскоками" Заремы ...но Спартак выше .... федуны и заремы как пришли так и уйдут , а Спартак будет всегда.

    0
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    Рейтинг: +24851

    vladimir-7 > моэм 48 минут назад

    ...,а спартак будет всегда, но в дерьме.

    1
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    ...
    Рейтинг: +13927

    Fusballer > vladimir-7 43 минуты назад

    Только ты, в конском.

    4
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    Рейтинг: +7733

    R_a_i_n > vladimir-7 30 минут назад

    В дерьме бомжи по бакам лазают. Ну ты и так знаешь!

    1
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    Рейтинг: +10099

    "supermax" > R_a_i_n 17 минут назад

    конечно, знает...первая бомжатская подстилка на деревне как никак

    1
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    Рейтинг: +7273

    Старикан 50 минут назад

    Даже и не знаю хорошо это или плохо...

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +10099

    "supermax" > Старикан 47 минут назад

    Если федун с заремой не будут лезть как говорилось, то это хорошо как по мне

    4
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    Рейтинг: +276

    RusPlan > "supermax" 40 минут назад

    Если федун с заремой не будут лезть, то помоему даже без тренера начнут играть нормально)))

    4
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    ...
    Рейтинг: +10099

    "supermax" > RusPlan 39 минут назад

    Ахах... Все возможно

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +7733

    R_a_i_n > Старикан 13 минут назад

    Из Российских тренеров это идеальный вариант.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7618

    vladik12 52 минуты назад

    А че не Стас, раз пошла такая пьянка?

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +24851

    vladimir-7 > vladik12 45 минут назад

    Стас послал их всех на ...

    0
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    ...
    Рейтинг: +13927

    Fusballer > vladik12 41 минуту назад

    Стас теперь берётся тренировать только маленькие, никому не известные клубы, и делает их великими. А Спартак и так великий!

    3
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    Рейтинг: +7618

    vladik12 56 минут назад

    Кто-то захотел вернуть свой 2010-й.

    0
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  • ...
    Рейтинг: +16869

    Garrincha58 57 минут назад

    Карпин любитель совмещать посты он теперь будет тренером в Спартаке Ростове и ...???? в сборной в которой по сути не надо работать.....

    0
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  • ...
    Рейтинг: +6110

    Ганнибал Лектор 1 час назад

    Валера, верни туда Дзюбу!

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