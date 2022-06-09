Рыбус: «Скоро определюсь с новым клубом. Не исключаю вариант с Европой»

Экс-игрок «Локомотива» Мацей Рыбус высказался о своем будущем.

Ранее сообщалось, что 32-летний поляк продолжит карьеру в «Спартаке». Московский клуб подтвердил интерес к игроку.

«Я сейчас в отпуске, ничего не хочу говорить. Я рассматриваю для себя разные варианты, в том числе и Европу. Пока не готов ничего говорить. Скоро определюсь со своим новым клубом», — сказал Рыбус.