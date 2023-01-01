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Рыбус: «Скоро определюсь с новым клубом. Не исключаю вариант с Европой»

Экс-игрок «Локомотива» Мацей Рыбус высказался о своем будущем.

Ранее сообщалось, что 32-летний поляк продолжит карьеру в «Спартаке». Московский клуб подтвердил интерес к игроку.

«Я сейчас в отпуске, ничего не хочу говорить. Я рассматриваю для себя разные варианты, в том числе и Европу. Пока не готов ничего говорить. Скоро определюсь со своим новым клубом», — сказал Рыбус.

  • Поляк провел 5 сезонов в «Локомотиве».
  • В его активе 136 матчей, 3 гола и 12 ассистов.
  • В составе «Локо» он выиграл 4 трофея.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1350

    zarsm 56 минут назад

    Давайте еще 5 новостей в главных про рыбуса

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