Рыбус: «Скоро определюсь с новым клубом. Не исключаю вариант с Европой»

Экс-игрок «Локомотива» Мацей Рыбус высказался о своем будущем.
Ранее сообщалось, что 32-летний поляк продолжит карьеру в «Спартаке». Московский клуб подтвердил интерес к игроку.
«Я сейчас в отпуске, ничего не хочу говорить. Я рассматриваю для себя разные варианты, в том числе и Европу. Пока не готов ничего говорить. Скоро определюсь со своим новым клубом», — сказал Рыбус.
- Поляк провел 5 сезонов в «Локомотиве».
- В его активе 136 матчей, 3 гола и 12 ассистов.
- В составе «Локо» он выиграл 4 трофея.
Источник: «РБ Спорт»