Два клуба РПЛ интересуются словенским защитником Неманичем

Центральный защитник «Табора» Клемен Неманич может продолжить карьеру в России.

Агент словенского футболиста Младен Ратковица подтвердил переговоры с двумя клубами РПЛ.

– Два российских клуба из Премьер-лиги звонили мне, интересовались Клеменом. Он может стать интересным приобретением для футбольного рынка России.

Мощный парень, игра которого производит впечатление, чем-то напоминает Ваню Дркушича из «Сочи». Когда Ваня приезжал в Россию, он тоже был ноунеймом, но смог проявить себя.

Клемен может стать еще одним словенцем в Премьер-лиге, у него есть все необходимые качества. Что важно, он находится в статусе свободного агента.

– Что за клубы?

– Не хочу говорить ничего конкретного. Сейчас идут переговоры, до их завершения – без подробностей.