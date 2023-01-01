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Два клуба РПЛ интересуются словенским защитником Неманичем

Центральный защитник «Табора» Клемен Неманич может продолжить карьеру в России.

Агент словенского футболиста Младен Ратковица подтвердил переговоры с двумя клубами РПЛ.

– Два российских клуба из Премьер-лиги звонили мне, интересовались Клеменом. Он может стать интересным приобретением для футбольного рынка России.

Мощный парень, игра которого производит впечатление, чем-то напоминает Ваню Дркушича из «Сочи». Когда Ваня приезжал в Россию, он тоже был ноунеймом, но смог проявить себя.

Клемен может стать еще одним словенцем в Премьер-лиге, у него есть все необходимые качества. Что важно, он находится в статусе свободного агента.

– Что за клубы?

– Не хочу говорить ничего конкретного. Сейчас идут переговоры, до их завершения – без подробностей.

  • Неманич вызывался в молодежные сборные Словении.
  • Его рыночная стоимость – 250 тысяч евро.
  • В составе «Табора» игрок провел 114 матчей и забил 4 гола.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 10:31
Комментарии1
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    Рейтинг: +15735

    ilichkadr 4 минуты назад

    Раз он находится в статусе свободного агента и своему «Табору» не нужен, значит цыган очень даже проблемный.

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