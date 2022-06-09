Два клуба РПЛ интересуются словенским защитником Неманичем

Центральный защитник «Табора» Клемен Неманич может продолжить карьеру в России.
Агент словенского футболиста Младен Ратковица подтвердил переговоры с двумя клубами РПЛ.
– Два российских клуба из Премьер-лиги звонили мне, интересовались Клеменом. Он может стать интересным приобретением для футбольного рынка России.
Мощный парень, игра которого производит впечатление, чем-то напоминает Ваню Дркушича из «Сочи». Когда Ваня приезжал в Россию, он тоже был ноунеймом, но смог проявить себя.
Клемен может стать еще одним словенцем в Премьер-лиге, у него есть все необходимые качества. Что важно, он находится в статусе свободного агента.
– Что за клубы?
– Не хочу говорить ничего конкретного. Сейчас идут переговоры, до их завершения – без подробностей.
- Неманич вызывался в молодежные сборные Словении.
- Его рыночная стоимость – 250 тысяч евро.
- В составе «Табора» игрок провел 114 матчей и забил 4 гола.
Источник: «РБ Спорт»