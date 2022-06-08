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Рюдигер прокомментировал свой переход в «Реал»

Новичок «Реала» Антонио Рюдигер высказался о подписании контракта с мадридским клубом.

«Я очень горд. Нечасто такой большой клуб интересуется тобой. У меня было много предложений, но я выбирал между «Реалом» и «Челси». Для меня честь, что такому тренеру, как Анчелотти, нравится моя игра.

Я еще не до конца понял, что значит переход в «Реал», потому что пока не был в Мадриде. Я приеду туда после матчей сборной Германии. Наверное, понимание придет после этого», – сказал Рюдигер.

  • Немец присоединился к «Реалу» на правах свободного агента.
  • Он заключил с новым клубом контракт до 2026 года.
  • Презентация Рюдигера состоится 20 июня на «Сантьяго Бернабеу».

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Источник: Marca

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