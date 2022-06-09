Рюдигер прокомментировал свой переход в «Реал»

Новичок «Реала» Антонио Рюдигер высказался о подписании контракта с мадридским клубом.

«Я очень горд. Нечасто такой большой клуб интересуется тобой. У меня было много предложений, но я выбирал между «Реалом» и «Челси». Для меня честь, что такому тренеру, как Анчелотти, нравится моя игра.

Я еще не до конца понял, что значит переход в «Реал», потому что пока не был в Мадриде. Я приеду туда после матчей сборной Германии. Наверное, понимание придет после этого», – сказал Рюдигер.