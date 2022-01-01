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Эквадор могут исключить с ЧМ-2022 из-за защитника-колумбийца. Сборная Чили представила все доказательства

Сборную Эквадора могут отстранить с чемпионата мира.

  • Сборная Чили утверждает, что за Эквадор в квалификации играл Байрон Кастильо, который родился в Колумбии.
  • Чили требует присудить Эквадору технические поражения в восьми матчах квалификации, в которых участвовал Кастильо.
  • Если это произойдет, то эквадорцы лишатся путевки на чемпионат мира, а их место займут чилийцы.

По информации TV Azteca, юрист сборной Чили Эдуардо Карлеззо выявил недостоверность свидетельства о рождении Кастильо.

Карлеззо обвинил Эквадор и местную федерацию в подделке документа. Он убежден, что что Кастильо родился в Колумбии, а не в Эквадоре, как указано в свидетельстве.

«Родители Кастильо женились в Тумако (город в Колумбии – прим. «Бомбардира»), Байрон родился в Тумако, его крестили в Тумако. Нам нужно ясно и прозрачно представить все аргументы и документы, которые у нас есть. Говорящему правду бояться нечего», – заявил Карлеззо.

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Источник: TV Azteca

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Комментарии2
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    Рейтинг: +202

    Salt-N-Pepa 29 минут назад

    Как сказал Сухоруков, колумбиец, эквадорец, а какая разница? Там если в африканских сборных покопаться никто не должен выходить на ЧМ)))))

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    Рейтинг: +230

    Боратти 30 минут назад

    То есть, если исключат Эквадор, то их место займет ни Перу, ни Колумбия, а чилийцы! Гы-гы-гы!

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