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Чинквини посоветовал Дзюбе перейти в «Сочи»: «Он не игрок для Серии А»

Бывший спортивный директор «Зенита» высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы.

— Думаю, Дзюба — не игрок для итальянского чемпионата. Клубы Серии А могут держать только троих футболистов, не имеющих паспорта гражданина Евросоюза. Учитывая, что Артему уже 33 года, мало кто согласится отдать ему место.

Сейчас у Дзюбы нет возможности попробовать себя в итальянском клубе, может, где-то еще в Европе.

— Кто из российских клубов смог бы потянуть зарплату Дзюбы? «Сочи»?

— Зарплата Дзюбы в «Зените» была очень важной. Сейчас он в другой ситуации, и если решит выбрать «Сочи», ему в любом случае придется снизить требования по зарплате. Полагаю, «Сочи» не сможет платить 33-летнему игроку столько же, сколько и «Зенит».

Но Артем по-прежнему хорош, вариант с «Сочи» лично мне кажется весьма интересным. Большой клуб, проявивший себя в последнем розыгрыше чемпионата. Красивый город. Для Артема это отличная возможность.

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Сейчас нападающий имеет статус свободного агента.

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Источник: «РБ Спорт»

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