Агент защитника «Сочи» подтвердил, что Федотов покинет клуб: «Игрокам еще не объявляли»

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, высказался о возможном уходе из клуба главного тренера Владимира Федотова.

— У нас тоже есть информация, что Федотов сменит клуб, но для Вани ничего не меняется. Он в «Сочи» и сфокусирован на подготовке к новому сезону. Именно так обстоит ситуация сейчас.

— Он останется вне зависимости от того, кто будет главным тренером?

— Ваня останется. Но нужно дождаться трансферного окна и посмотреть, какие возникнут варианты, будут ли они приемлемы для «Сочи». Только с их согласия мы можем что-то рассматривать. Поступало несколько звонков из Италии, Чехии. Но на данный момент это только разговоры, ничего конкретного.

— Игрокам объявили об уходе Федотова?

— Думаю, игрокам ничего еще не объявляли. Но я не могу сейчас говорить, уйдет точно Федотов или останется. Могу только сказать, что Ваня — игрок «Сочи» и мы планируем, что именно в этом клубе он проведет следующий сезон.