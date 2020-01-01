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Агент защитника «Сочи» подтвердил, что Федотов покинет клуб: «Игрокам еще не объявляли»

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, высказался о возможном уходе из клуба главного тренера Владимира Федотова.

У нас тоже есть информация, что Федотов сменит клуб, но для Вани ничего не меняется. Он в «Сочи» и сфокусирован на подготовке к новому сезону. Именно так обстоит ситуация сейчас.

— Он останется вне зависимости от того, кто будет главным тренером?

— Ваня останется. Но нужно дождаться трансферного окна и посмотреть, какие возникнут варианты, будут ли они приемлемы для «Сочи». Только с их согласия мы можем что-то рассматривать. Поступало несколько звонков из Италии, Чехии. Но на данный момент это только разговоры, ничего конкретного.

— Игрокам объявили об уходе Федотова?

— Думаю, игрокам ничего еще не объявляли. Но я не могу сейчас говорить, уйдет точно Федотов или останется. Могу только сказать, что Ваня — игрок «Сочи» и мы планируем, что именно в этом клубе он проведет следующий сезон.

  • Федотов с 2020 года возглавлял «Сочи».
  • Под его руководством команда впервые в истории финишировала второй в РПЛ.
  • Федотов, скорее всего, возглавит ЦСКА.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1214

    вальтер79 1 час назад

    жаль если уйдет из Сочи хорошую команду создал мужик а так может повторить судьбу гончаренко

    2
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    Рейтинг: +275

    Slavan62 1 час назад

    Если уйдет, то сделает глупость. В Москве тренеров меняют как разовые тапочки

    3
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    Рейтинг: +59

    YпЬIрь-Пидepcкий 1 час назад

    Поносная скользкая лысина

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