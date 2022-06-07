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Цорн прокомментировал возможное возвращение Алексея Миранчука в «Локомотив»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал, возможно ли возвращение полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в московский клуб.

— Возможно ли возвращение Алексея Миранчука?

— Не думаю, что Леша сам хочет возвращаться в Россию. Скорее всего, он будет рассматривать варианты для продолжения карьеры в Европе. Так что мы не рассматривали его возвращение.

Антон Миранчук все еще может уехать за братом в Европу?

— Думаю, да. Антон очень хорошо показывает себя на тренировках, набирает форму после травмы. В будущем сезоне он прибавит качества нашей команде

  • За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
  • Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
  • «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.

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Источник: Sport24

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07.06.2022 22:32
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