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  • Цорн прокомментировал возможное возвращение Алексея Миранчука в «Локомотив»

Цорн прокомментировал возможное возвращение Алексея Миранчука в «Локомотив»

7 июня 2022, 22:32

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал, возможно ли возвращение полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в московский клуб.

— Возможно ли возвращение Алексея Миранчука?

— Не думаю, что Леша сам хочет возвращаться в Россию. Скорее всего, он будет рассматривать варианты для продолжения карьеры в Европе. Так что мы не рассматривали его возвращение.

Антон Миранчук все еще может уехать за братом в Европу?

— Думаю, да. Антон очень хорошо показывает себя на тренировках, набирает форму после травмы. В будущем сезоне он прибавит качества нашей команде

  • За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
  • Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
  • «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Аталанта Миранчук Алексей Цорн Томас
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