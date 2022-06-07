Цорн прокомментировал возможное возвращение Алексея Миранчука в «Локомотив»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал, возможно ли возвращение полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в московский клуб.

— Возможно ли возвращение Алексея Миранчука?

— Не думаю, что Леша сам хочет возвращаться в Россию. Скорее всего, он будет рассматривать варианты для продолжения карьеры в Европе. Так что мы не рассматривали его возвращение.

— Антон Миранчук все еще может уехать за братом в Европу?

— Думаю, да. Антон очень хорошо показывает себя на тренировках, набирает форму после травмы. В будущем сезоне он прибавит качества нашей команде