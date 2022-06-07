Цорн прокомментировал возможное возвращение Алексея Миранчука в «Локомотив»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал, возможно ли возвращение полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в московский клуб.
— Возможно ли возвращение Алексея Миранчука?
— Не думаю, что Леша сам хочет возвращаться в Россию. Скорее всего, он будет рассматривать варианты для продолжения карьеры в Европе. Так что мы не рассматривали его возвращение.
— Антон Миранчук все еще может уехать за братом в Европу?
— Думаю, да. Антон очень хорошо показывает себя на тренировках, набирает форму после травмы. В будущем сезоне он прибавит качества нашей команде
- За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
- Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
- «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.
Источник: Sport24