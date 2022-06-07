Ибрагимович может получить должность в Шведском футбольном союзе

Нападающий Златан Ибрагимович, вероятно, проведет еще один сезон в «Милане», после чего закончит карьеру.
Однако уже сейчас 40-летний форвард задумался о своем будущем.
Один из вариантов для него – должность в Шведском футбольном союзе. Сообщается, что Ибрагимович уже достиг соответствующей устной договоренности.
Также он может уйти в агентский бизнес и продолжить дело Мино Райолы.
- В прошедшем сезоне Ибрагимович забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.
- Его контракт с «Миланом» истекает 30 июня.
- Футболист перенес операцию на колене и пропустит до восьми месяцев.
Источник: Football Italia