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Ибрагимович может получить должность в Шведском футбольном союзе

Нападающий Златан Ибрагимович, вероятно, проведет еще один сезон в «Милане», после чего закончит карьеру.

Однако уже сейчас 40-летний форвард задумался о своем будущем.

Один из вариантов для него – должность в Шведском футбольном союзе. Сообщается, что Ибрагимович уже достиг соответствующей устной договоренности.

Также он может уйти в агентский бизнес и продолжить дело Мино Райолы.

  • В прошедшем сезоне Ибрагимович забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.
  • Его контракт с «Миланом» истекает 30 июня.
  • Футболист перенес операцию на колене и пропустит до восьми месяцев.

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Источник: Football Italia

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