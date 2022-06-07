Газизов: «В РПЛ произошла неспортивная ситуация. «Рубин» – наиболее пострадавший клуб»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает прямой вылет «Рубина» из РПЛ несправедливым.
«Наиболее пострадавший клуб – «Рубин», он оказался в неспортивной ситуации. Я это признаю. Неспортивная ситуация произошла в РПЛ. Почему мораторий не был введeн, я не знаю.
Первоначальные договорeнности были такими, что если нарушен спортивный принцип, то команды должны быть в равных условиях.
Мы предлагали, чтобы команд было 18 и чтобы 15-я и 16-я команды РПЛ играли в стыках с третьей и четвeртой из ФНЛ. Это было бы более честно и спортивно», – сказал Газизов.
- «Рубин» занял 15-е место в РПЛ.
- Казанцы вылетели из-за поражения от «Уфы» (1:2) в 30-м туре.
- Уфимцы также покинули высший дивизион по итогам стыков с «Оренбургом».
Источник: «Чемпионат»