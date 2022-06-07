Газизов: «В РПЛ произошла неспортивная ситуация. «Рубин» – наиболее пострадавший клуб»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает прямой вылет «Рубина» из РПЛ несправедливым.

«Наиболее пострадавший клуб – «Рубин», он оказался в неспортивной ситуации. Я это признаю. Неспортивная ситуация произошла в РПЛ. Почему мораторий не был введeн, я не знаю.

Первоначальные договорeнности были такими, что если нарушен спортивный принцип, то команды должны быть в равных условиях.

Мы предлагали, чтобы команд было 18 и чтобы 15-я и 16-я команды РПЛ играли в стыках с третьей и четвeртой из ФНЛ. Это было бы более честно и спортивно», – сказал Газизов.