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Газизов: «В РПЛ произошла неспортивная ситуация. «Рубин» – наиболее пострадавший клуб»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает прямой вылет «Рубина» из РПЛ несправедливым.

«Наиболее пострадавший клуб – «Рубин», он оказался в неспортивной ситуации. Я это признаю. Неспортивная ситуация произошла в РПЛ. Почему мораторий не был введeн, я не знаю.

Первоначальные договорeнности были такими, что если нарушен спортивный принцип, то команды должны быть в равных условиях.

Мы предлагали, чтобы команд было 18 и чтобы 15-я и 16-я команды РПЛ играли в стыках с третьей и четвeртой из ФНЛ. Это было бы более честно и спортивно», – сказал Газизов.

  • «Рубин» занял 15-е место в РПЛ.
  • Казанцы вылетели из-за поражения от «Уфы» (1:2) в 30-м туре.
  • Уфимцы также покинули высший дивизион по итогам стыков с «Оренбургом».

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 15:41
Комментарии4
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    Рейтинг: +65

    Akarin 12 минут назад

    Жалкие оправдашки. Рубин вылетел исключительно потому что в этом сезоне он это заслужил.

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    Рейтинг: +24840

    vladimir-7 20 минут назад

    Рубин со Слуцким отправили в нокаут судьи РФС, однозначно. Судьям главный
    тренер высказал правду, а они этого очень не любят, вот и рассчитались с ним,
    а получилось с Рубином.

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    Рейтинг: +10361

    Алексей З 38 минут назад

    Газизов , а почему Зениту не предъявляешь, с Нижнем "запас" выставили и начхали на спортивный принцип.
    Вот суки какие !!!

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    Рейтинг: +2039

    spam2009 > Алексей З 18 минут назад

    потому что Зенит дает ему иногда пососать из газовой трубы, а иногда и что-то другое)) ГЫ-ГЫ, привет бомжам

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