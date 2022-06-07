Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Газизов: «В РПЛ произошла неспортивная ситуация. «Рубин» – наиболее пострадавший клуб»

Газизов: «В РПЛ произошла неспортивная ситуация. «Рубин» – наиболее пострадавший клуб»

7 июня 2022, 15:41
8

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает прямой вылет «Рубина» из РПЛ несправедливым.

«Наиболее пострадавший клуб – «Рубин», он оказался в неспортивной ситуации. Я это признаю. Неспортивная ситуация произошла в РПЛ. Почему мораторий не был введeн, я не знаю.

Первоначальные договорeнности были такими, что если нарушен спортивный принцип, то команды должны быть в равных условиях.

Мы предлагали, чтобы команд было 18 и чтобы 15-я и 16-я команды РПЛ играли в стыках с третьей и четвeртой из ФНЛ. Это было бы более честно и спортивно», – сказал Газизов.

  • «Рубин» занял 15-е место в РПЛ.
  • Казанцы вылетели из-за поражения от «Уфы» (1:2) в 30-м туре.
  • Уфимцы также покинули высший дивизион по итогам стыков с «Оренбургом».

Еще по теме:
В махачкалинском «Динамо» прояснили ситуацию с уходом Евсеева в другой клуб 1
В махачкалинском «Динамо» оценили перформанс Евсеева после игры с «Крыльями» 2
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь» 1
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Уфа Рубин Газизов Шамиль
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladimir-7
1654607898
Рубин со Слуцким отправили в нокаут судьи РФС, однозначно. Судьям главный тренер высказал правду, а они этого очень не любят, вот и рассчитались с ним, а получилось с Рубином.
Ответить
Akarin
1654608356
Жалкие оправдашки. Рубин вылетел исключительно потому что в этом сезоне он это заслужил.
Ответить
NewLife
1654610669
Переживает болтун. Поделом !
Ответить
portero
1654611719
Развели Рубин, оьещали сто вылета не будет, они болт и забили на игру....
Ответить
Январь 59
1654619579
Самый пострадавший клуб- ФК Краснодар. Кроме восьми иностранцев- игроков стартового состава клуб покинул весь тренерский штаб. У Рубина не восемь человек а семь и тренерский штаб остался. Тем не менее молодежка Краснодара билась и на морально волевых с восьмого места поднялась на четвертое(если бы не судейская ошибка с Динамо, то и до бронзы бы добались).Не менее серьезный потери чем Рубин потерпел и Ростов. Однако Ростов смог подняться выше , а Рубин слил все что мог, вот и вылетел.
Ответить
Кузьмич на трибуне
1654620125
Рубин вылетел потому , что Л.Слуцкий верил в свои способности и авторитет. Однако его способности гораздо ниже того , что он думал. Все достижения в ЦСКА-это наследие от В.Газаева. Как только ушли последние из того состава, и Слуцкий сбежал, понимая, что с молодёжью он до пьедестала не дотянет. Рубин-оказался для Слуцкого зеркалом его способностей. А его способности-ругаться с судейством, рисовать графики неудач, а создать команду, организовать коллективную игру, добиваться побед- это уже другой уровень.
Ответить
Главные новости
Директор «Сосьедада» – о Захаряне: «Терпению есть предел»
17:26
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
17:10
5
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
17:01
4
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака»
16:56
2
Футболиста «Реала» лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде
16:29
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
16:16
5
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
15:55
5
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
15:36
6
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
15:24
20
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
15:00
3
Все новости
Все новости
Главный врач ЦСКА – о травме Гайича: «Удалось избежать самого страшного»
16:45
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
16:16
5
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
15:55
5
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
15:36
6
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
15:24
20
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
15:00
3
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД
14:43
10
Гурцкая назвал российского футболиста, который может оживить «Зенит»
14:30
6
Бубнов разобрал скандальный пенальти в пользу «Зенита» в Воронеже
13:57
23
Реакция агента Захаряна на интерес «Динамо»
13:47
1
В «Динамо» ответили, не жалеют ли о срыве трансфера Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов
13:35
1
Мостовой назвал человека, который спасет РПЛ от судейских ошибок
13:23
4
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом»
13:03
14
Фанаты «Локо» едва не подрались с игроками
12:44
9
Агент Тикнизяна признался, что Наир предпочел «Олимпиакос» вариантам в РПЛ
12:30
1
«Краснодар» отправил своего форварда в «Факел»
12:17
2
Подробности ухода Мостового из «Зенита»
12:11
13
Ответ Радимова тренеру «Балтики», назвавшего его фриком
12:07
10
Игрок «Спартака» описал Карседо одним прилагательным
11:44
2
У ЦСКА сорвался трансфер форварда-легионера
11:37
9
«Ботафого» может подать в суд на «Динамо»
11:27
1
На футболисте «Зенита» поставили крест
10:57
7
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
10:46
4
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
10:41
2
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
10:27
1
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
12
Раскрыт новый клуб «русского Холанда»
10:18
2
«Зенит» сделал конкретное предложение Головину
10:12
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+